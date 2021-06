Burkina Faso: Angelina Jolie in visita nel campo profughi di Goudebo

21 giugno 2021 a

Angelina Jolie in visita nel campo profughi di Goudebo, in Burkina Faso, nelle vesti di inviato speciale dell'agenzia Onu Unhcr. L'attrice americana, in missione in occasione della giornata mondiale del Rifugiato (domenica 20 giugno), riaccende i fari su un'emergenza che riguarda non solo le migliaia di maliani, in fuga dalle violenze della regione del Sahel, ospitate in quel campo, ma ben 1 persona su 95 in tutto il mondo. In questo video alcune immagini eloquenti che ha diffuso oggi l'agenzia di stampa LaPresse sulla visita dell'attrice.

