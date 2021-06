Regina Elisabetta, "vendetta di Harry". Intervista bomba appena l'ha saputo: retroscena sui titoli militari

21 giugno 2021 a

a

a

"Mezzo dentro e mezzo fuori" non è possibile. Soprattutto se sei il principe Harry, duca di Sussex, figlio dell'erede al trono principe Carlo (e fratello di William ndr) e di Lady Diana. Lui, Harry, ha divorziato dalla Royal family nel marzo del 2020 fuggendo dall'Inghilterra insieme alla moglie Meghan Markle per andare a vivere prima in Canada e poi in Usa. Uno strappo dai Windsor e dalla Regina Elisabetta che Harry ha pagato caro e al quale sono seguite le polemiche dello stesso Sussex nei confronti della famiglia reale fino alle accuse di razzismo. Emergono adesso dei retroscena.

Video su questo argomento Nata la figlia di Harry e Meghan. "Speriamo riunisca la famiglia" TMNews

Il Sun oggi riporta che il principe Harry ha accettato di fare l'intervista bomba a Oprah con Meghan Markle meno di 24 ore dopo che gli è stato detto che sarebbe stato privato dei suoi titoli militari, Si dice che il duca del Sussex si sia "arrabbiato" per aver perso gli incarichi militari sulla scia della "Megxit", una decisione rivelata il 19 febbraio che faceva parte dell'accordo finale per ritirarsi dai doveri reali in prima linea. Così ha accettato lintervista con Oprah Winfrey. Una intervista che ha fatto il giro del mondo.

Una fonte ha detto al Sun: "Harry e Meghan erano molto arrabbiati prima di Oprah perché la separazione finale della Megxit era stata appena firmata, il che includeva che Harry non avrebbe mantenuto i ruoli militari. Era questo che lo faceva arrabbiare così tanto. È molto emotivo ei suoi ruoli militari sono stati molto importanti per lui dato che ha servito.'

Harry e Meghan smentiscono la Bbc: "Chiesto il permesso della regina per il nome Lilibet"



Harry, fra gli altri, è stato privato del suo ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines - tramandatogli da suo nonno, il Principe Filippo -, come parte dell'accordo finale per lui di fare un passo indietro come reale in prima linea.

Prima dell'annuncio dell'accordo finale "Megxit" a febbraio, secondo la fonte il principe Harry, che è stato due volte in Afghanistan con l'esercito, aveva sperato di mantenere i titoli. Da qui la vendetta di Harry nei confronti della Royal family. Rivelazioni che, come sempre, sono destinate a far parlare.

William e Harry, "lite furiosa per Meghan Markle". Rivelazioni sulla telefonata della rottura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.