William e Harry, "lite furiosa per Meghan Markle". Rivelazioni sulla telefonata della rottura

19 giugno 2021 a

Hanno rotto per Meghan Markle. Tutta colpa, secondo le ultime rivelazioni che girano in Gran Bretagna, di una telefonata che ha poi causato il divorzio dei Sussex nella famiglia reale. Si tratta di retroscena rivelati in un libro che scava sui rapporti fra i figli del principe Carlo e di Lady Diana e va alle origini di una lite che ha fatto discutere (e lo fa ancora) i sudditi di Sua Maestà e il mondo intero.

Una divisione clamorosa nella Royal family la cui ricomposizione appare difficile con Harry e Meghan che dal marzo dello scorso anno sono andati a vivere prima in Canada e poi in Usa. Dicevamo della rottura e dei retroscena che sono stati rivelati in una pubblicazione.

La rottura tra il principe William e il fratello, il principe Harry sarebbe stata causata da una telefonata fatta dal primo (erede al trono, duca di Cambridge) al secondo riguardo alle accuse di bullismo da parte di Meghan Markle contro lo staff della casa reale.

Si tratta di rivelazioni presenti nel nuovo libro ’Battle of Brothers’ dello storico britannico Robert Lacey. Secondo un estratto che è stato pubblicato su The Times, la conversazione "furiosa" tra i fratelli avvenne dopo che William ricevette una nota del segretario alle comunicazioni di Kensington Palace, Jason Knauf, che descriveva in dettaglio le numerose lamentele ricevute da parte dello staff sul modo in cui veniva trattato dalla duchessa del Sussex. Accuse che i duchi hanno sempre smentito.

Harry allora avrebbe difeso la moglie e avrebbe riattaccato il telefono. I due avrebbero quindi avuto un successivo incontro faccia a faccia, definito nel libro "feroce e amaro". Il libro afferma anche che William sospettava che Meghan fosse "ostile" al sistema reale e che forse aveva pianificato di lasciare la monarchia e di tornare in America fin dall’inizio.

