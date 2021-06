Marco Zennaro scarcerato in Sudan, ora è ai domiciliari in un albergo

14 giugno 2021 a

a

a

L'imprenditore italiano Marco Zennaro, in carcere in Sudan da circa due mesi, è stato scarcerato. Lo confermano fonti della Farnesina. La scarcerazione è arrivata pochi minuti fa, nel quadro di un lungo negoziato costantemente seguito dall’ambasciatore a Khartoum e dal direttore generale Luigi Vignali, che si era già recato in missione in Sudan nelle scorse settimane su indicazione del ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Marco Zennaro - che si trova ai domiciliari in albergo di Khartoum - dovrà comunque restare in Sudan per affrontare le varie cause che lo vedono coinvolto.

(notizia in aggiornamento)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.