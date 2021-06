Euro 2020, oggi 13 giugno su Rai1 e Sky in onda Inghilterra-Croazia da Londra: le probabili formazioni

13 giugno 2021 a

a

a

Inizia anche l'Europeo di calcio dell'Inghilterra, una delle nazionali più attese in questa edizione. Oggi domenica 13 giugno 2021, al Wembley Stadium di Londra, i Tre Leoni sfidano la Croazia vicecampione del mondo per quella che è la prima partita del girone D. La federazione inglese ieri ha annullato la conferenza stampa della vigilia, dove avrebbero dovuto parlare il ct Southgate e il bomber Harry Kane, dopo quanto accaduto in Daminarca-Finlandia a Christian Eriksen tra l'altro compagno di squadra per tanti anni del capitano inglese.

Il malore, l'intervento di Maehle e Kjaer, il defibrillatore: così è stato salvato Eriksen. I retroscena

Sono due i precedenti tra Inghilterra e Croazia: a Euro 2004 sono stati i Tre Leoni ad avere la meglio per 4-2 nella fase a gironi, mentre ai Campionati del mondo in Russia del 2018 la Croazia conquistò la finale grazie al 2-1 nei tempi supplementari. La diretta televisiva della partita è prevista in pay per view su Sky (Sky Sport 1 e Sky Sport Football), ma anche in chiaro su Rai1 - al posto del classico appuntamento con Domenica In - essendo nel pacchetto delle 27 partite in quota alla televisione pubblica. In streaming sarà possibile seguire la partita sulle piattaforme Sky Go e Raiplay.

Europei, la guida: gironi, orari, partite e dove vederle in tv. Apre Italia-Turchia

La partita di oggi sarà anche l'esordio per un altro pezzo d'Italia in questo Europeo di calcio: l'arbitro Daniele Orsato della sezione di Schio. A completare il girone, in campo domani anche Scozia e Repubblica Ceca. Le probabili formazioni. INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Mings, Chilwell; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane. (A disposizione: Henderson, Shaw, Rashford, Henderson, Tripper, Calvert-Lewin, Coady, James, Grealish, Sancho, Saka, Bellingham). Ct Southgate. CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Barisic; Kovacic, Brozovic; Kramaric, Rebic, Modric, Perisic; Pektovic. (A disposizione: Kalinic, Sluga, Gvardiol, Lovren, Brekalo, Skoric, Juranovic, Bradaric, Vlasic, Pasalic, Ivanusec, Orsic, Badelj, Kramaric, Budimir). Ct: Dalic. ARBITRO: Orsato (Italia).

Grande Italia all'esordio: 3-0 alla Turchia. Così gli azzurri fanno sognare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.