Lukaku e Ronaldo sui social: "Forza Chris, preghiamo per te". Il mondo del calcio si stringe attorno ad Eriksen

"Forza Chris, preghiamo per te" è il testo, praticamente simile, dei tweet con cui Lautaro Martinez, Achraf Hakim e Romelu Lukaku esprimono la loro vicinanza a Cristian Eriksen dopo il malore in Danimarca-Finlandia a Euro 2020. Lukaku ha scritto a pochi minuti dall'ingresso in campo della partita tra il suo Belgio e la Russa per il primo turno del girone B di Euro 2020. Ma sono tantissime le testimonianze di giocatori e dirigenti del calcio, dai compagni agli avversari, tutti in apprensione per le condizioni del giocatore danese.

"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Christian Eriksen. e la sua famiglia. Il mondo del calcio è unito sperando in buone notizie. Conto di ritrovarti presto in campo. Chris! Sii forte" scrive sul suo profili Instagram Cristiano Ronaldo. Tweet anche della Nazionale italiana: "Forza Chris, siamo al tuo fianco. Tutti i nostri pensieri sono con Christian Eriksen e la sua famiglia" così sul profilo Twitter il Tottenham, l’ultima squadra in cui ha giocato Eriksen prima di passare all’Inter. "Forza Chris" è il messaggio postato su Instagram dal presidente dell’Inter, Steven Zhang, mentre l'Inter su twitter scrive: "Forza Chris, ogni nostro pensiero è per te!".

Ha parlato poi il procuratore di Eriksen. "E' in grado di parlare" ha detto, riferendo buone notizie sullo stato di salute del centrocampista danese, accasciatosi al suolo nel finale di primo tempo di Danimarca-Finlandia e soccorso con un massaggio cardiaco.

