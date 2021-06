La moglie di Eriksen in lacrime dopo il malore. Chi è Sabrina Kvist Jense

12 giugno 2021 a

Di corsa in campo, disperata, Kasper Schmeichel e Simon Kjaer che l'abbracciano e le parlano. Sabrina Kvist Jense, moglie di Eriksen, era sugli spalti e ha visto in diretta, a pochi metri, il malore del marito. Immediatamente - in lacrime - si è catapultata dalle tribune al rettangolo di gioco per capire da vicino cosa stava accadendo. E mentre Eriksen è stato soccorso e poi accompagnato dai sanitari sull'ambulanza, coperto da alcuni teli, è rimasta li a guardare accompagnandolo da vicino. Il giocatore è stato trasferito presso l'ospedale di Copenaghen e i primi comunicati ufficiali, dell'Uefa e della Federazione danese, parlano di "condizioni stabili e coscienti".

Ma chi è Sabrina? Classe 1992, anche lei danese, è fidanzata con Eriksen dal 2012. La coppia ha due figli. Sabrina lavora nel campo dell'estetica: è una parrucchiera professionista. Trasferitasi nel Regno Unito, nel periodo in cui Eriksen giocava con il Tottenham, ha lavorato presso un'azienda di abbigliamento e ha a suo nome una organizzazione no-profit di beneficenza per aiutare i bambini in condizioni di povertà.

La coppia venne poi travolta, ai tempi del Tottenham, da una fake news di gossip. I tabloid inglesi infatti riportarono la notizia di una possibile relazione di Sabrina con il giocatore Jan Vertonghen, compagno di squadra di Eriksen. Una indiscrezione che fece molto parlare all'epoca, ma ufficialmente smentita dalla coppia. Di recente, la coppia aveva dichiarato di stare molto bene a Milano. Dopo un periodo di ambientamento lungo un anno, Eriksen è stato un giocatore fondamentale e determinante per la conquista dello scudetto dell'Inter. Da gennaio infatti, dopo un gol su punizione nel derby con il Milan, è entrato negli ingranaggi di Conte rivelandosi una pedina molto preziosa. E su di lui conta molto anche il nuovo tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

