Regina Elisabetta, sciabola e torta: cosa fa al G7 davanti a Camilla e Kate | Video

12 giugno 2021 a

a

a

Intramontabile Lilibet, La Regina Elisabetta non finisce mai di stupire e Sua Maestà la Regina lo ha fatto non solo davanti ai suoi sudditi ma davanti agli occhi del mondo che seguono il G7 in corso nella splendida Coronovaglia.

Harry e Meghan smentiscono la Bbc: "Chiesto il permesso della regina per il nome Lilibet"

Elisabetta II è stata infatti protagonista alla cena di gala del G7 all'Eden Project. The Queen è apparsa brillante dopo un periodo istituzionale durissimo (la pandemia che ha travolta la Gran Bretagna e segnatamente l'Inghilterra) e anche personale 8la morte del marito principe Filippo).

Eccola Sua Maestà al "Big lunch" in onore dei leader mondiali riuniti in Gran Bretagna per il G7. Durante le foto istituzionali, ha strappato una risata ai capi di Stato con una battuta al primo ministro Boris Johnson: "Dovrebbe sembrare che vi state divertendo?". Alla cena, Elisabetta II, 95 anni, ha insistito per usare una spada del cerimoniale per tagliare la torta: "Ci provo, ma non so se funzionerà" ha detto sorprendendo e strappando un sorriso a Kate Middleton (la Cambridge consorte del principe William) e Camilla moglie di Carlo erede al trono.

Video su questo argomento A Windsor la festa per il genetliaco della regina Elisabetta TMNews

Edward Bolitho, il lord luogotenente di Cornovaglia, le ha dato la sciabola per tagliare il dolce, Elisabetta ha impugnato l'elsa e si è diretta decisa verso la torta, ma quando un assistente le ha detto che era disponibile un coltello convenzionale, The Queen ha "indossato la corona": "No, so che c'è, ma non lo voglio! Questo è più insolito!". Taglio, applausi e commento della Duchessa di Cornovaglia: "Questo è affettare!". Dopo aver restituito la spada cerimoniale, la Regina ha usato un coltello per tagliare una seconda fetta e ha osservato: "Sembra molto buona". Intramontabile Lilibet, guardare il video per credere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.