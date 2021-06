Covid, Oms: "Europa a rischio con la variante indiana. Intensificare i vaccini"

10 giugno 2021 a

Covid, nuovo allarme dell'Oms per l'Europa in relazione agli effetti della variante indiana sul "vecchio continente". Il direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità, Hans Kluge, ha infatti avvertito che la variante altamente trasmissibile del Covid- identificata per la prima volta in India è "pronta a prendere piede nella regione", visto che molti Paesi si preparano ad allentare le restrizioni e consentire la ripresa dei raduni e i viaggi.

In conferenza stampa, Kluge ha affermato che la variante, nota anche come variante delta, ha mostrato segni di essere in grado di eludere alcuni vaccini e ha avvertito che molte fasce vulnerabili della popolazione, in particolare quelle di età superiore ai 60 anni, rimangono non protette. Inoltre, ha chiesto di intensificare la vaccinazione e altre misure di salute pubblica in tutto il continente, affermando che anche la copertura vaccinale "è lungi dall’essere sufficiente per proteggere la regione". "Ci siamo già trovati in questa fase in precedenza", ha avvertito Kluge. "Nel corso della scorsa estate, i casi sono gradualmente aumentati nelle fasce di età più giovani e poi si sono spostate nelle fasce di età più avanzata, contribuendo a una rinascita devastante", ha sottolineato.

Kluge ha ricordato che il picco di casi di Covid alla fine ha portato a più blocchi e morti nell’autunno e nell’inverno del 2020. "Non ripetiamo questo errore", ha esortato. Secondo l’esperto, le persone non dovrebbero viaggiare, ma ha esortato chi lo farà a muoversi in modo saggio e prudente. Kluge ha inviato anche i governi a "continuare ad aprire le loro società in modo graduale e sicuro. Sfruttate il tempo in cui c’è una situazione migliore, come si prospetta l’estate in arrivo, per aumentare ulteriormente la vostra capacità di testare, sequenziare il virus, fare contact tracing. Per essere preparati e non perdere la lezione dello scorso anno", ha esortato.

