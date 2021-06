Terremoto in Croazia, magnitudo 4.7: auto danneggiate. Scossa avvertita anche in Italia

08 giugno 2021 a

Potente scossa di terremoto - magnitudo 4.7 della scala Richter - è stata avvertita in Croazia. L'epicentro è la città di Šibenik (Sebenico), nella Dalmazia ma il sisma, avvenuto alle ore 6 italiane è stato percepito da Fiume a Dubrovnik, soprattutto nella zona di Zara ma anche in alcune parti della Bosnia. La scossa è stata avvertita anche in Italia dove sono partite diverse segnalazioni. Non si registrano morti o feriti in Croazia ma i media locali raccontano di danni alle automobili.

Soltanto lo scorso anno, la Croazia è stata colpita da due forti scosse di terremoto. Il 22 marzo nella capitale Zagabria è stata avvertita una scossa di magnitudo 5.5, mentre lo scorso 29 dicembre, la regione di Sisak, nella Croazia centrale, è stata colta da un devastante sisma di magnitudo 6.4, con 7 morti, numerosi danni agli edifici e quasi 4mila sfollati.

