Harry e Meghan, è nata la secondogenita: nel nome c'è l'omaggio a Lady D

Fiocco rosa nella famiglia reale d'Inghilterra. Se così si può considerare, viste le note vicissitudini. E' nata infatti la secondogenita del duca e della duchessa di Sussex, Harry e Meghan, chiamata Lilibet 'Lili' Diana Mountbatten-Windsor.

Lo ha fatto sapere una portavoce della famiglia. Meghan ha partorito venerdì 4 giugno, la neonata è in salute. Secondo la portavoce, la bambina è nata in un ospedale a Santa Barbara, in California, e pesa circa 3,5 chilogrammi. Il primo nome, Lilibet, è un omaggio al soprannome della regina Elisabetta II; il secondo è in onore della nonna Diana, madre di Harry. La neonata è l’ottava nella linea di successione al trono. L’annuncio non è stato accompagnato da alcuna fotografia. La coppia si era sposata al castello di Windsor nel maggio 2018, il primo figlio Archie è nato un anno dopo.

Harry e Meghan nei giorni scorsi avevano continuato a perdere posizioni nelle gerarchie reali. Sul sito ufficiale della Royal Family sono stati ufficialmente retrocessi nell’elenco dei membri, addirittura dietro agli zii, il principe Edoardo e la consorte Sophie. Sulle pagine dedicate appunto a Harry e Meghan c'è scritto che "il duca e la duchessa si sono ritirati come membri anziani della famiglia reale. Stanno bilanciando il loro tempo tra il Regno Unito e il Nord America, continuando a onorare il loro dovere nei confronti della Regina, del Commonwealth e dei loro patrocini". In particolare sullo spazio dedicato alla Markle si legge che "la duchessa continuerà a sostenere una serie di cause e organizzazioni di beneficenza che riflettono i problemi a cui è stata a lungo associata, tra cui le arti, l’accesso all’istruzione, il sostegno alle donne e il benessere degli animali". Staremo a vedere se la nascita di Lilibet Diana farà tornare in posizioni più alte la coppia nella "classifica speciale" della Royal Family.

