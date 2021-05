Boris Johnson, "matrimonio segreto con rito cattolico". Il retroscena delle nozze con Carrie

30 maggio 2021 a

Si è sposato. In gran segreto. E con rito cattolico. Il primo ministro britannico Boris Johnson e la sua fidanzata Carrie Symonds si sono sposati in una piccola cerimonia privata a Londra. ’The Mail on Sunday’ e ’the Sun’ hanno riferito che la coppia si è sposata ieri, sabato 29 maggio, in gran segreto nella cattedrale cattolica romana di Westminster, a Londra, di fronte a un ristretto gruppo di amici e familiari, al massimo 30 persone in base alle restrizioni anti-Covid in vigore in Inghilterra.

Johnson, 56 anni, e Symonds, 33, avevano annunciato il loro fidanzamento nel febbraio 2020 e hanno un figlio insieme, Wilfred di 1 anno. Questo è il terzo matrimonio per BoJo. L’ultimo primo ministro britannico a sposarsi mentre era in carica fu Lord Liverpool nel 1822.

Downing Street ha confermato la notizia che il primo ministro, Boris Johnson, ha sposato la sua compagna Carrie Symonds in una cerimonia che si è tenuta alla Westminster Cathedral. Un portavoce di Downing Street, riporta la ’Bbc’, ha spiegato che si è trattato di una "piccola cerimonia" e che i festeggiamenti veri e propri con amici e parenti si terranno quest’estate.

Ieri sera la notizia delle "nozze segrete" era stata diffusa dai tabloid britannici come il Sun, secondo cui alla cerimonia, organizzata all’ultimo minuto, hanno preso parte 30 persone, il numero massimo consentito attualmente dalla legge a causa delle restrizioni per il Covid. Il party di matrimonio, secondo quanto trapelato in precedenza, dovrebbe tenersi a fine luglio con l’Italia tra i possibili luoghi scelti dai neo-sposi.

Il quotidiano La Repubblica, riferisce alcuni particolari. Uno di questi è appunto che il rito è stato quello cattolico e che non si tratta di gossip o anticipazioni ma che lo staff del primo ministro britannico ha confermato che il matrimonio si è svolto ieri pomeriggio nella cattedrale di Westminster alla presenza di circa trenta ospiti e che questa per il leader conservatore è la terza volta, ma la prima con cerimonia religiosa.

