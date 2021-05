Escobar, la storia vera della giornalista Vallejo: da amante del criminale a collaboratrice della polizia

29 maggio 2021 a

Oggi va in onda su Tv8 il film Escobar - Il fascino del male, pellicola del 2017 con protagonisti Javier Bardem e Penélope Cruz, basata sul bestseller di Virginia Vallejo, Amando Pablo, odiando Escobar. Una storia vera dunque perché il film narra la vita di Pablo Escobar, dall’ascesa criminale avvenuta all’inizio degli anni Ottanta fino alla morte nel 1993, passando per gli anni del narcoterrorismo, della lotta contro la possibile estradizione negli Stati Uniti e del rapporto con la giornalista Virginia Vallejo, che, dopo essere stata a lungo la sua amante, decise di collaborare con la giustizia favorendone la cattura.

Vallejo è una scrittrice e giornalista, personalità mediatica e, dal 2010, rifugiata politica negli Stati Uniti d’America. Descrive la relazione amorosa con Pablo Escobar Gaviria, intrattenuta tra il 1983 e il 1987, gli anni più violenti e burrascosi dell’impero il capo del Cartello di Medellín. In questa biografia che si trasforma in narrazione autobiografica, la giornalista ripercorre le tappe più importanti della storia d’amore che più le ha sconvolto la vita, partendo dal primo incontro avvenuto in una sfarzosa festa organizzata dallo stesso boss, passando alla sua collaborazione con Dea, la nota agenzia antidroga statunitense, fino ad arrivare al definitivo addio alla sua Colombia avverrà il 18 luglio del 2006 a bordo di un volo speciale monitorato dalla Drug Enforcement Administration.

L’allontanamento dall’amata patria riconosce la sua principale motivazione nell’accusa che la donna mosse nei confronti di Alberto Santofimio, Ministro della Giustizia: il politico, stando alla testimonianza della donna, avrebbe istigato l’omicidio di Luis Carlos Galan, candidato alla presidenza. La Vallejo aveva preso la decisione di dare ascolto alla sua razionalità, dimenticandosi di ascoltare le immorali parole del suo cuore, e di collaborare con il Dipartimento di Giustizia americano, rivelando i sanguinosi segreti dei criminali colombiani. Proprio come viene mostrato in Escobar – Il fascino del male.

