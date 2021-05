La vera storia dell'imperatrice Elisabetta di Baviera che non è mai stata principessa Sissi

28 maggio 2021 a

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, nata duchessa in Baviera, nata nel 1837 e morta nel 1898, meglio nota come Sissi, fu imperatrice d'Austria, regina apostolica d'Ungheria, regina di Boemia e di Croazia come consorte di Francesco Giuseppe d'Austria. Un personaggio storico che ebbe grande ribalta mediatica con la trilogia sulla principessa Sissi.

Elisabetta nonostante fosse cresciuta relativamente libera da vincoli sociali e di comportamento normalmente imposti alla nobiltà mitteleuropea del XIX secolo e generalmente insofferente alla disciplina di corte a Vienna, nonché alle politiche imperiali e alle condizioni di vita dei popoli sottoposti alle autorità dell'Impero austro-ungarico, rimase un simbolo della monarchia asburgica, e per tale ragione il 10 settembre 1898 fu uccisa a Ginevra, in Svizzera, dall'anarchico italiano Luigi Lucheni. La storia alla base dei film riguarda l'incontro tra Francesco Giuseppe che - promesso sposo dello sorella Elena - si infatuò invece di Elisabetta. Il giorno dopo Francesco Giuseppe disse alla madre che la sua scelta era caduta su Elisabetta, nonostante l'arciduchessa Sofia preferisse Elena. Nel ricevimento dato quella sera, l'imperatore ballò il cotillon con Elisabetta, un chiaro segno per tutti, ma non per la futura sposa. Successivamente iniziarono le trattative con la Santa Sede per ottenere la necessaria dispensa papale, poiché gli sposi erano primi cugini. I primi anni alla corte di Vienna non furono facili per Elisabetta che dovette sottostare a rigidi schemi Privata dei suoi affetti e delle sue abitudini, Elisabetta cadde presto malata, accusando per molti mesi una tosse continua, febbre e stati di ansia, dovuti a turbamenti di origine psichica.

Per niente felici gli ultimi anni di Elisabetta: dopo aver festeggiato nel 1879 le nozze d'argento, prima morì il cugino Ludwig e poi il figlio Rodolfo - erede al trono - suicida insieme con l'amante, la baronessa Maria Vetsera, forse uccisa dallo stesso Rodolfo. Nel 1898, durante una visita a Ginevra, mentre prendeva il battello per Montreaux, venne pugnalata al petto dall'anarchico italiano Luigi Lucheni. Elisabetta morì così a sessant'anni.

