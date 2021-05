Gran Bretagna, Boris Johnson sposerà Carrie Symonds: ipotesi Italia per le nozze

24 maggio 2021 a

Matrimonio in vista per l'inquilino di Downing street. Il primo ministro britannico, Boris Johnson, sposerà Carrie Symonds a luglio del prossimo anno. Lo scrive il Sun sostenendo che sono già state consegnate le partecipazioni a parenti e amici della coppia. Johnson e Symonds sono fidanzati dal 2019, ma - spiega la stampa britannica - come molte coppie hanno dovuto sospendere i loro piani di nozze a causa della pandemia. Per Johnson si tratterà del terzo matrimonio mentre per la sua futura moglie sarà il primo. Incerto ancora è il luogo dove si celebreranno le nozze che dovrebbero tenersi il 30 luglio del 2022.

Tra le ipotesi ci sono la residenza del primo ministro a Chequers o il parco faunistico Port Lympne nel Kent. La coppia potrebbe anche sposarsi in Italia, dove vivono i genitori della Symonds. Figlio del politico e scrittore Stanley Johnson, Boris ha una sorella, Rachel, giornalista, alla quale è legatissimo nonostante le differenti vedute politiche (in particolare Rachel è nota per la contrarietà alla Brexit), e due fratelli, Jo, parlamentare conservatore, e Leo, regista. Si è sposato due volte: la prima nel 1987 con Allegra Mostyn-Owen, figlia dello storico dell'arte William Mostyn-Owen e della scrittrice italiana Gaia Servadio. Un paio di settimane dopo lo scioglimento del matrimonio, nel 1993, si è risposato con Marina Wheeler, avvocato e figlia del giornalista Charles Wheeler e di una donna indiana sikh, Dip Singh.

Le famiglie Wheeler e Johnson si conoscono da decenni e Marina Wheeler è stata alla scuola europea di Bruxelles contemporaneamente al suo futuro marito. Da questo matrimonio sono nati quattro figli: due femmine, Lara e Cassia, e due maschi, Milo e Theodore. Il quinto figlio di Johnson è nato nel 2009 da una relazione extraconiugale con la consulente d'arte Helen MacIntyre. L'esistenza del bambino è stata oggetto di un'azione legale nel 2013 con la Court of Appeal. Nel settembre 2018 Johnson e Marina Wheeler hanno annunciato la separazione, già avvenuta mesi prima, e hanno avviato il processo di divorzio. Con Carrie, Boris Johnson ha avuto anche il suo sesto figlio.

