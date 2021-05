Lady Diana e lo scandalo dell'intervista alla Bbc, Martin Bashir si scusa con William e Harry

22 maggio 2021 a

a

a

Ancora ripercussioni sullo scandalo dell'intervista a Lady Diana del 1995 alla Bbc, con la principessa che sarebbe stata ingannata dallo stesso autore. Martin Bashir, l’ormai ex giornalista della Bbc accusato di avere ottenuto con l’inganno la celebre intervista del 1995 a Lady Diana, si scusa con i principi William e Harry, figli della scomparsa principessa del Galles. In un’intervista al Sunday Times, nella sua prima uscita pubblica dopo essere caduto in disgrazia, Bashir si dice "profondamente dispiaciuto". E tuttavia, Bashir non ammette le responsabilità che invece vengono attribuite a lui e ai dirigenti della Bbc dell’epoca dall’inchiesta dell’ex giudice Lord Dyson, pubblicata questa settimana.

Lady Diana, "eravamo in tre in quel matrimonio". Storica intervista ottenuta con l'inganno, scuse Bbc

"Non ho mai voluto fare del male a Diana in alcun modo e non credo che di averlo fatto", afferma il giornalista, che la scorsa settimana ha annunciato le sue dimissioni dalla Bbc, ufficialmente per motivi di salute. "Tutto quello che abbiamo fatto riguardo all’intervista è stato fatto come voleva lei", dice. Il giornalista, che il Times definisce "un uomo distrutto", non si ritiene responsabile per "molte delle altre cose" accadute a Diana dopo l’intervista, compresa la sua morte a Parigi nel 1997, come invece sostenuto dal fratello della principessa, Charles Spencer. "Io e la mia famiglia la amavamo", afferma. Le affermazioni del fratello di Diana, sostiene Bashir, sono "irragionevoli".

Principe Harry, nuova confessione choc: "Alcol e droga per non sentire il dolore della morte di mia madre"

Un'altra "vittima" dello scandalo era stato Lord Hall, ex direttore generale della Bbc ed ex responsabile delle news all’epoca dell’intervista, che ha rassegnato le sue dimissioni dal suo incarico attuale di presidente della National Gallery. In una nota, riportata dai media britannici, Lord Hall ha dichiarato che la sua presenza alla presidenza dell’istituzione culturale "sarebbe una distrazione". Hall si è detto "molto dispiaciuto per gli eventi di 25 anni fa", ritenendo che "leadership significa responsabilità". Hall era direttore generale della Bbc nel 2016, quando l’emittente pubblica britannica assunse nuovamente Martin Bashir, l’autore dell’intervista alla principessa del Galles, dopo una serie di altre esperienze professionali.

L'ex direttore della Bbc news si dimette dalla National Gallery dopo lo scandalo dell'intervista di Lady Diana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.