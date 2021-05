Principe Harry, nuova confessione choc: "Alcol e droga per non sentire il dolore della morte di mia madre"

21 maggio 2021 a

a

a

Nuova confessione choc che fa tremare la Royal family. E' quella del principe Harry che poco più di un anno fa ha divorziato dalla famiglia reale britannica insieme alla moglie Meghan Markle ed è andato a vivere negli Stati Uniti. Il duca di Sussex, secondogenito del principe Carlo erede al trono e di Lady Diana, ha parlato del suo dramma per la perdita della madre e di come alleviava il dolore. Lo ha fatto pubblicamente ed ha parlato nei dettagli di quanto gli accadeva. Una confessione intima che rompe i protocolli dei Windsor e ci si interroga sulla reazione di Sua Maestà la Regina Elisabetta.

Lady Diana, "eravamo in tre in quel matrimonio". Storica intervista ottenuta con l'inganno, scuse Bbc

Ecco la confessione su alcol, droghe, ansia e attacchi di panico. Dai 28 ai 32 anni il principe Harry racconta di aver vissuto il periodo più buio della sua vita dopo la morte della madre Diana. Un incubo che il reale ha raccontato in dettaglio nel nuovo documentario “The Me You Can't See”, in onda da oggi venerdì 21 maggio 2021 su Apple TV. Il venerdì o il sabato sera, ha rivelato, "bevevo tanto alcol quanto se ne beve in una settimana. Non perché mi divertissi ma perché cercavo di nascondere" il dolore. "Prendevo droghe per sentire meno", ha aggiunto Harry parlando con Oprah Winfrey nella serie.

Anche belle notizie nella Royal Family e sono arrivate due giorni fa. E' infatti in arrivo un nuovo ’royal baby’. La principessa Beatrice, nipote della regina Elisabetta, sposata all’immobiliarista di origini italiane Edoardo Mapelli Mozzi, è incinta del primo figlio. Come si legge nell’annuncio di Buckingham Palace, "la regina è stata informata ed entrambe le famiglie sono felicissime della notizia" Ancora non è stato rivelato il sesso del nascituro.

Meghan, ecco il suo primo libro per bambini: parla del principe Harry

La coppia si è sposata lo scorso anno con una cerimonia privata nella Cappella di Ognissanti di Windsor, dopo essere stata costretta rinviare il matrimonio a causa della pandemia di coronavirus. Alla cerimonia parteciparono la sorella di Beatrice, la principessa Eugenia, i loro genitori, il principe Andrea dica di York e Sarah, duchessa di York, insieme alla regina e al principe Filippo, scomparso ad aprile di quest’anno. La principessa Betarice è una degli otto nipoti della regina Elisabetta. Il nascituro sarà il dodicesimo pronipote della sovrana, il terzo a nascere quest’anno. Meghan, duchessa del Sussex e moglie del principe Harry, darà presto alla luce il secondogenito, mentre Zara Tindall, la più grande tra le nipoti della regina, ha dato alla luce a marzo il terzo figlio.

Principe Harry, "come in uno zoo". Nuove bordate (e rivelazioni) sulla vita reale che fanno tremare la Regina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.