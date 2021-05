Leo Sharp, la storia del veterano di guerra diventato corriere della droga a 87 anni: è il film The Mule

20 maggio 2021 a

Il film The Mule, in cui Clint Eastwood è regista e attore protagonista, è tratto da una storia vera e parla di un uomo di quasi novant’anni che si mette a fare il corriere della droga per il cartello messicano di Sinaloa. Una storia racconta nel 2014 da Sam Dolnick sul New York Times Magazine. Nel film il personaggio di Eastwood si chiama Earl Stone, ma il vero nome dell’uomo su cui si basa la storia è Leo Sharp.

Sharp nacque nel 1924 a Michigan City, ma passò l’adolescenza a Detroit. Durante la Seconda guerra mondiale, finì a combattere per gli Stati Uniti in Italia e per il suo servizio fu premiato con una medaglia. Dopo la guerra Sharp si sposò, si separò e fece in tempo a diventare bisnonno. Per la maggior parte della sua vita lavorativa fece il floricoltore diventando famoso per i suoi fiori piccoli e dalle tonalità vibranti -gli emerocallidi, simili ai gigli - di cui il più famoso è l’Ojo Poco, creato nel 1994. Sharp partecipava anche a conferenze, fiere e incontri a tema in giro per gli Stati Uniti. Per i primi 75 anni della sua vita, cioè fino alla fine degli anni Novanta, Sharp probabilmente non usò né trafficò cocaina. Guadagnava grazie ai suoi fiori e grazie a un catalogo annuale delle varietà da lui create, che per certi appassionati era un acquisto immancabile. Poi i suoi guadagni si ridussero anno dopo anno. Così non si sa con esattezza quando Sharp divenne un corriere per il cartello messicano di Sinaloa, cioè il più grande al mondo e quello allora guidato da Joaquín Guzmán, El Chapo. Si pensa che iniziò intorno al 2000, e che a proporgli il lavoro fu uno dei floricoltori messicani che lo accompagnavano nei suoi viaggi. Probabilmente Sharp fu scelto perché, nonostante l’età, era considerato affidabile; e soprattutto perché, proprio per la sua età, si pensava sarebbe stato insospettabile. Un buon requisito per essere un corriere della droga è infatti non sembrare un corriere della droga. La maggior parte dei viaggi di Sharp finivano a Detroit – in Michigan, vicino a casa sua – e la polizia arrivò a sapere di lui proprio grazie a un’indagine sullo spaccio di cocaina in quella città.

The Mule, il film con Clint Eastwood tratto da una storia vera

Il 17 settembre 2011 l'agente Moore scoprì per la prima volta che il cartello di Sinaloa usava, tra gli altri, un corriere che allora aveva 87 anni e il cui nome in codice era Tata, “nonno”. Moore ha raccontato che la prima volta che intercettarono una conversazione sentirono che, mentre concludevano uno scambio di cocaina per un valore di due milioni di dollari, Sharp e un altro uomo chiacchieravano del più e del meno. Sharp parlava della sua salute, disse che sarebbe vissuto fino a cent’anni e chiese all’altro uomo se per caso non volesse anche un po’ di cipolle. La polizia pensò che fosse un nome in codice usato dai narcotrafficanti per chissà quale droga, invece no: parlava solo e davvero di cipolle. Dopo le necessarie verifiche, Sharp fu arrestato il 21 ottobre 2011, mentre guidava il suo pickup. Quei momenti sono stati ripresi in un video: si vede Sharp scendere lentamente dall’auto e ripetere un paio di volte che è vecchio. La polizia ha raccontato poi che la sua auto era sporca e disordinata, con "cartacce, panini mezzi mangiati e vecchi giornali". L’agente gli chiese se per caso avesse delle armi con sé e lui rispose: "Armi? A 87 anni? Per fare cosa? Mi faccia il favore, agente". Chiese all’agente di lasciarlo andare, visto che stava facendo buio e non si sentiva tranquillo a guidare di notte; ma il poliziotto si fece aprire il baule e ci trovò 104 chilogrammi di cocaina, che per Sharp sarebbero valsi circa 100mila dollari.

