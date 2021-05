Anthony Fauci, dal matrimonio con Christine Grady le figlie Megan, Jennifer e Alison

16 maggio 2021 a

Anthony Fauci è un immunologo statunitense, probabilmente il più famoso al mondo. Classe 1940, l’immunologo ha fornito importanti contributi in ambito scientifico, in particolar modo nel campo della ricerca contro l’Aids. E’ stato, ed è ancora oggi, a capo del National Istitute of Allergy and Infectious Diseases. E’ nato a New York nel 1940 Fauci e il suo contributo nella lotta al Covid 19 durante la pandemia degli scorsi mesi è stato talmente importante che lo stesso presidente Trump lo ha ingaggiato per far parte della task force che ha contrastato l’emergenza epidemiologica in atto. In questa veste, ha più volte corretto o smentito dichiarazioni dello stesso Trump sull’efficacia di alcune sostanze nella lotta al virus, come nel caso dell’idrossiclorochina.

Per quanto riguarda la vita privata, Fauci è sposato dal 1985 con la moglie Christine Grady e dal loro matrimonio sono nate tre figlie, Megan, Jennifer e Alison. E’ inoltre un appassionato e un grande tifoso di basket e di baseball. Le origini dell’immunologo sono italiane. I suoi genitori erano farmacisti, mentre i suoi nonni paterni erano originari di Sciacca, in provincia di Agrigento. Relativamente alla sua carriera, si è diplomato nel 1958 alla Regis High School di New York, si è laureato successivamente nel 1962 al College of the Holy Cross per poi ottenere la laurea in medicina nel 1966 alla Cornell University.

Due anni dopo è diventato ricercatore clinico al National Institutes of Health, l’equivalente statunitense dell’Istituto Superiore di Sanità, e qui si è dedicato allo studio delle malattie infettive. Nel 1984 è stato nominato direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases e si è quindi concentrato in particolar modo allo studio dell’Aids e ad alcuni importanti ricerche immunologiche. Nel corso degli anni, Fauci ha ricevuto moltissimi prestigiosi premi in ambito scientifico e ha tenuto lezioni magistrali nei più prestigiosi atenei di tutto il mondo. Fauci è ospite domenica 16 maggio a Che tempo che fa, il talk show in onda su Rai3 condotto da Fabio Fazio.

