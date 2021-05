Ufo, disco volante vicino a una nave della Marina Usa a San Diego

15 maggio 2021 a

a

a

Un oggetto volante vicino a una nave da guerra. E' stato ripreso in un video girato durante un'esercitazione militare della Marina Usa a San Diego. Un filmato che ha riacceso la curiosità degli esperti di Ufo in tutto il mondo. A diffondere il video è stato Jeremy Corbell, ricercatore di fenomeni legati ai presunti alieni, su Twitter. Nel filmato si vede un oggetto sferico che segue da vicino la nave da guerra Uss Omaha per poi inabissarsi in mare. Si tratta del secondo video che mostra fenomeni anomali avvenuti durante le esercitazioni del luglio del 2019, come si legge in un servizio de Il Messaggero ripreso da Dagospia.

The US Navy photographed & filmed “spherical” shaped UFOs & advanced transmedium vehicles; here is some of that footage. Filmed in the Combat Information Center of the USS Omaha / July 15th 2019 / warning area off San Diego @ 11pm PST. No wreckage found. No craft were recovered. pic.twitter.com/tK1YTG8sJ7 — Jeremy Corbell (@JeremyCorbell) May 14, 2021

Come detto il video mostra un oggetto rotondo che vola sopra l'oceano e che, dopo varie evoluzioni, finisce in mare. Si sente anche una voce che dice: "Guarda, si avvicina ora si è inabissato!”. Nel servizio si citano anche le parole di Luis “Lue” Elizondo, un ex ufficiale dei servizi del Pentagono che da anni studia gli oggetti volanti rilasciate al New York Post. Secondo l'esperto gli Ufo sono in grado di viaggiare indistintamente nello spazio, nei cieli e anche di navigare sott’acqua.

Ufo, migliaia di avvistamenti nel mondo. I documenti della Cia



Jeremy Cordell ha riferito a Fox 8 di essere venuto a conoscenza che, in seguito all'avvistamento, un sottomarino è andato in profondità per cercare l’oggetto misterioso che si era inabissato, ma senza riuscire a trovarlo. Durante quelle esercitazioni che hanno coinvolto tre navi partite dall'area di San Diego si sarebbero verificati degli strani episodi legati ad anomali oggetti volanti. uno di questi ha seguito un cacciatorpediniere per novanta minuti. Episodi strani che andarono avanti per diversi giorni che furono descritti nei diari di bordo. Su queste attività anomale intorno alle navi Usa sono in corso degli accertamenti dal Pentagono. Da quello che filtra dagli Usa le immagini del video sono state giudicate autentiche.

Ufo, il calciatore Bale: "Ho visto gli alieni". E con il lockdown aumentano le segnalazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.