Terremoto, due forti scosse: magnitudo 6.1 in Giappone e 6.7 in Indonesia

14 maggio 2021 a

a

a

Due forti scosse di terremoto si sono verificate nella notte e di prima mattina (ora italiana) rispettivamente in Giappone e in Indonesia. La prima quando nel nostro Paese mancavano due minuti alle ore 2, in piena notte. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, magnitudo 6.1 nei pressi della costa est del paese del Sol Levante, epicentro vicino all'isola Honshu (la più grande della nazione), ad una profondità di 35 chilometri e per fortuna sufficientemente distante dalla terra ferma. Stando alle prime valutazioni non sarebbero stati causati danni. Ovviamente la scossa è stata avvertita da centinaia di migliaia di persone.

Scosse di terremoto e tsunami nel Mar Mediterraneo, il nuovo studio dell'Ingv

Sei ore e mezza più tardi un sisma ancora più forte. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia alle 8.33 italiane, una scossa di magnitudo 6.7. Per fortuna anche in questo caso epicentro in mare, anche se ad una profondità minore: dieci chilometri. Epicentro vicino all'isola di Sumatra, in Indonesia. Anche in questo caso per fortuna al momento non sembrano esserci conseguenze di alcun tipo, ma anche in questo caso il terremoto è stato avvertito da migliaia di persone.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.