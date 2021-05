Principe Harry, "come in uno zoo". Nuove bordate (e rivelazioni) sulla vita reale che fanno tremare la Regina

14 maggio 2021 a

Fermarsi? I Sussex non ci pensano nemmeno. Nuove bordate alla Royal family arrivano dal principe Harry, secondogenito del principe Carlo e di Lady Diana. Harry e la moglie Meghan Markle, vivono adesso negli Usa dopo aver divorziato dalla Royal family nel marzo dello scorso anno. Ecco altre dichiarazioni che Sua Maestà, la Regina Elisabetta, non gradirà certamente, tanto sono dirette e velenose verso i Windsor.

Harry, parlando al podcast ’Armchair Expert’ di Dax Shepard ha demolito la vita della famiglia reale. Il duca di Sussex ha rivelato di avere pensato di abbandonare la vita reale già quando era ancora nella ventina, spiegando di essersi dovuto sforzare per essere un membro della famiglia reale. E poi ha parlato di come ha mantenuto segreta all’inizio la sua relazione con Meghan Markle e della gestione dello sguardo dei media britannici, rivelando anche di aver temuto che sua moglie incinta e il figlio Archie avrebbero potuto soffrire i riflettori proprio come nel caso della madre, la principessa Diana, che nel 1997 morì in un incidente d’auto a Parigi a 36 anni mentre era inseguita dai paparazzi.

Il riferimento di Harry è al film del 1998 con Jim Carrey: il ’Truman show’ racconta la storia di Truman Burbank, che vive una vita costantemente ripresa da telecamere nascoste popolata da persone che sono attori. "Non voglio questo lavoro, non voglio essere qui, non voglio fare questo. Guarda cosa ha fatto a mia madre", ha detto

Harry, 36 anni. In una precedente intervista, il figlio di Carlo e Diana aveva spiegato che la famiglia reale lo ha tagliato fuori finanziariamente all’inizio del 2020, dopo l’annuncio della Megxit, ma che i soldi lasciati da parte dalla madre gli hanno consentito di potersi permettere sicurezza per la sua famiglia.

L’addio di Harry e Meghan ai doveri reali è cominciato l’anno scorso a causa di quelle che hanno definito delle intrusioni dei media britannici, nonché atteggiamenti razzisti verso la duchessa. Il principe Harry ha criticato alcuni media statunitensi, ma ha detto che costituiscono comunque un miglioramento rispetto a quelli britannici. Il fratello di William ha detto di sentirsi più libero da quando lui e la famiglia si sono trasferiti in California. Un'altra intervista che fa tremare la Royal Family: chissà che cosa dirà la Regina Elisabetta sulla nuova uscita del nipote?

