Israele attacca Gaza con l'esercito. Raid con aerei: pioggia di fuoco

Sempre più critica la crisi in Medioriente: truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano hanno attaccato nella Striscia di Gaza. Lo fanno sapere fonti dell'esercito stesso. Poco dopo è arrivato il messaggio del premier israeliano, Benyamin Netanyahu: "Ho detto che avremmo fatto pagare un prezzo molto alto ad Hamas. Lo facciamo e continueremo a farlo con grande intensità. L'ultima parola non è stata detta e questa operazione proseguirà per tutto il tempo necessario".

Un'autentica pioggia di fuoco quella messa in campo da Israele. Le forze israeliane hanno lanciato bombardamenti massicci usando aerei, elicotteri, altri velivoli ed insieme tank e diverse batterie di artiglieria. Israele aveva iniziato nelle scorse ore ad ammassare sta truppe al confine con Gaza per una potenziale operazione di terra. "Stiamo riunendo forze al confine con Gaza, ci prepariamo. Studiamo il campo e le useremo quando decideremo di farlo. L’iniziativa è nostra e il tempo è dalla nostra parte" aveva detto ai giornalisti il portavoce dell’esercito israeliano Hidai Zilberman, citato da Times of Israel.

Nel frattempo altri 7mila riservisti richiamati e congedi sospesi in Israele. Le ostilità non si fermano nella nuova ondata di violenza del decennale conflitto israelo-palestinese, dopo un mese di escalation che da Gerusalemme ha contagiato non solo l’enclave controllata da Hamas, ma anche le città israeliane dove convivono arabi ed ebrei. Il bilancio delle vittime continua drammaticamente ad aggravarsi: secondo il ministero della Salute di Gaza, i morti palestinesi sono 103, di cui 27 minori, 530 i feriti. Il gruppo Jihad islamico ha confermato la morte di sette suoi militanti, Hamas di 13 fra cui un alto comandante. Sette gli israeliani uccisi, fra cui un soldato e due bambini, decine i feriti. In un raid su un villaggio nel nord di Gaza, a Sheikh Zayed, è stata uccisa un’intera famiglia, compresi quattro bambini e la madre incinta.

