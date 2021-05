Neil Armstrong, il primo uomo sulla Luna. Retroscena e aneddoti dell'impresa diventata leggenda

13 maggio 2021 a

Su Canale5, oggi giovedì 13 maggio 2021, va in onda il film First Man che si ispira alla storia vera di Neil Armstrong, primo uomo a mettere piede sulla Luna. Aviatore e poi astronauta statunitenese, nato nel 1930 e morto a Cincinnati all'età di 82 anni, è diventato leggenda il 21 luglio 1969 sbarcando per primo sulla Luna.

First Man, la storia di Neil Armstrong primo uomo sulla Luna

Prima di diventare un astronauta, Armstrong fu ufficiale della United States Navy e partecipò alla guerra di Corea. Dopo la guerra, conseguì una laurea di primo livello presso la Purdue University e servì come pilota collaudatore presso il National Advisory Committee for Aeronautics, dove effettuò più di 900 voli. Successivamente completò gli studi alla University of Southern California. Fu uno dei primi civili a divenire astronauta. Il suo primo volo spaziale fu in qualità di comandante della missione Gemini 8 nel 1966 Durante questa missione, Armstrong e il pilota David Scott effettuarono il primo aggancio fra due navi spaziali in orbita. La sua seconda e ultima missione spaziale, nel luglio del 1969, lo vide comandante dell'Apollo 11, che realizzò il primo allunaggio con uomini del Programma Apollo. Nella missione, insieme con Buzz Aldrin, Armstrong effettuò un'attività extraveicolare sul suolo lunare per 2 ore e mezzo, mentre il terzo membro dell'equipaggio, Michael Collins, era rimasto in attesa sul modulo di comando in orbita intorno alla Luna.

Durante il lancio dell'Apollo 11 il cuore di Armstrong raggiunse i 110 battiti al minuto (sin da piccolo lunghi periodi in volo gli procuravano nausea). Tre minuti dopo l'inizio della discesa verso la superficie lunare, Armstrong si accorse che i crateri di riferimento scorrevano con due secondi di anticipo: ciò permetteva di stimare che l'atterraggio sarebbe avvenuto con tutta probabilità a qualche miglio dal punto stabilito. Mentre il radar del modulo Eagle tracciava la superficie, si attivarono alcuni allarmi di errore sul computer di bordo. Così quando Armstrong si accorse che stavano atterrando in modo automatico in una zona che non gli sembrava sicura, si pose direttamente ai comandi del modulo. L'allunaggio avvenne alle 20:17:39 UTC del 20 luglio 1969. Solo nel 2005, Armstrong rese noti i suoi timori iniziali di un possibile fallimento della missione; pensava infatti che avessero solo il 50% di probabilità di successo e nel descrivere le sue emozioni dopo l'allunaggio disse: "Ero sollevato, estasiato ed estremamente sorpreso che avessimo avuto successo".

