Pfizer annuncia: "Pillola anti Covid in sperimentazione". Ecco quando sarà disponibile

Una pillola anti Covid che dovrebbe riuscire a bloccare la produzione del virus. E' quella a cui sta lavorando Pfizer e che potrebbe arrivare l’anno prossimo. "Siamo alla prima fase della sperimentazione - ha detto a SkyTg 24 Valentina Marino, direttore medico di Pfizer Italia -. I tempi nella ricerca non sono mai un dato certo, l’ipotesi è che entro fine anno avremo finito gli studi e che il farmaco sarà disponibile a partire dal 2022".

La Marino si è espressa anche sulle vaccinazioni per gli under 12: "A marzo sono partite le sperimentazioni sulle età comprese tra i sei mesi e gli undici anni. Dovremmo arrivare all’autorizzazione tra settembre e novembre", ha annunciato ai microfoni di Sky Tg24 parlando del vaccino anti Covid per i più piccoli. Al momento in Italia il farmaco Pfizer-BioNtech può essere inoculato dai 16 anni in su, ma "lo scorso 30 aprile - ha ricordato Marino - abbiamo inviato richiesta all’Ema per somministrare il nostro vaccino anche alla fascia d’età 12-15 anni. Stiamo aspettando i risultati, dovrebbero arrivare tra quattro settimane".

Il direttore medico di Pfizer Italia ha quindi citato la storia della ragazza a cui sono state inoculate per errore sei dosi in un solo colpo: "Non sappiamo cosa succederà perché non sono mai stati rilevati episodi analoghi - ha commentato relativamente al caso della 23enne in un ospedale di Massa Carrara -. Al momento sta bene - ha aggiunto - verrà monitorata dai medici. Non dovrebbe succedere nulla di grave". Sul vaccino anche per i ragazzi ha parlato pure l'immunologa Antonella Viola: "Il vaccino Pfizer è stato approvato dalla Fda anche per i ragazzi da 12 anni fino ai 15 anni. E' una buona notizia e un passo importante per fermare la pandemia - ha spiegato -. Ci attendiamo a breve anche l’ok di Ema".

