Russia, sparatoria in una scuola: 11 morti, almeno 30 feriti

Sangue in Russia. Strage in una scuola di Kazan, capitale della repubblica del Tatarstan nonché sesta città della Federazione per popolazione, dove questa mattina, martedì 11 maggio 2021,

Almeno 11 persone sono morte in seguito a una sparatoria. Ad aprire il fuoco sono stati due uomini. Il primo, un ragazzo di 17 anni, è stato fermato dalla polizia, mentre il secondo, riuscito inizialmente a sfuggire agli agenti, è poi stato ucciso dalle forze dell'ordine. Nella scuola ci sarebbe stata anche un'esplosione e si contano 32 feriti.

Tra le vittime ci sono almeno sette studenti, due dei quali si sarebbero gettati dalle finestre per sfuggire ai colpi d'arma da fuoco. Ucciso anche un insegnante. Dopo la sparatoria, nella scuola sono intervenute le forze speciali che hanno neutralizzato il secondo assalitore ed evacuato l'istituto.

Sulla vicenda è stata aperta un'indagine penale, ma non viene citata l'ipotesi terrorismo. Il Tatarstan, repubblica della Federazione russa a meno di mille chilometri ad est di Mosca, è il punto più settentrionale al mondo in cui si incontrano cristianesimo e islam e in passato ci sono state tensione legate all'islamismo radicale, ma la situazione è stata sostanzialmente pacificata negli ultimi vent'anni.

