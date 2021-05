Woody Allen, una vita di scandali. Dai matrimoni alla storia con Soon-Yi, 35 anni più giovane

09 maggio 2021 a

Chi non conosce Woody Allen? Nessuno. A 85 anni compiuti, quattro Oscar, quasi cinquanta film e una lunga infinita serie di premi e riconoscimenti, è uno dei registi e attori più famosi della storia del cinema. Ma la sua lunga e intensa vita è stata piena anche di scandali e colpi di scena. Alla fine il suo principale e grande amore resta il cinema, visto che per la prima volta ci è andato nel 1937, quando aveva solo due anni, per vedere Biancaneve e i sette nani. Nella sua carriera prima la televisione e il cabaret, poi nel 1966 l'esordio in regia: Che fai, rubi? Dal quel momento l'interminabile serie di successi che rende persino difficile fare l'elenco dei film più importanti: difficile scegliere.

A Che tempo che fa ospite d'eccezione: stasera c'è Woody Allen

Ma come detto in apertura, la sua vita privata è stata sempre al centro della cronaca. Nel 1955 la conoscenza con la studentessa sedicenne Harlene Susan Rosen, l'anno successivo il matrimonio durato solo sei anni. Si sono separati il 1962 e poi le lo ha querelato per diffamazione perché nel corso dei suoi spettacoli la definiva "la terribile signora Allen". Il 1966 è l'anno del secondo matrimonio, stavolta l'attrice Louise Lasser. Tre anni e nuova separazione, seguita dal lungo fidanzamento con Diane Keaton.

Ancora dopo Mia Farrow. Hanno iniziato a frequentarsi nel 1980, dopo sette anni hanno avuto il figlio Ronan. Nel 1991 Woody Allen adottò come propri i due figli adottivi della compagna: Dylan e Moses. Ma nel 1992 la separazione. Mia Farrow, infatti, aveva scoperto alcune foto pornografiche di Soon-Yi Farrow Previn, la figlia adottiva di lei stessa e dell’ex marito André Previn. Woody Allen iniziò il rapporto proprio con Soon-Yi, 35 anni più giovane. Si sono sposati nel 1997 a Venezia e hanno adottato due figlie asiatiche: Bechet Domani Allen e Manzie Tio Allen. Oltre al cinema e all'amore, Woody Allen è un grande appassionato di musica jazz e di sport. Ha trascorso oltre trent'anni in psicoanalisi. Stasera, domenica 9 maggio, l'attore e regista è ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai 3.

