Barack Obama, morto il cane Bo. L'addio con post e foto sui social

08 maggio 2021 a

a

a

Barack Obama saluta il suo cane Bo, morto quest'oggi. E lo fa con un post di addio su Facebook e diversi tweet, accompagnati da altrettante foto.

"Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un compagno fedele". Con queste toccanti parole l’ex presidente americano Barack Obama saluta il suo cane Bo che venne adottato dalla famiglia nell’aprile del 2009 per far felici le figlie Malia e Sasha. "Per più di un decennio Bo è stato una costante e gentile presenza nella nostra vita, felice di vederci nei nostri giorni belli, in quelli brutti e in tutti gli altri. Paziente ha tollerato tutto il clamore della Casa Bianca, abbaiando, ma senza mordere ma. Amava tuffarsi in piscina d’estate, era amabile con i bambini ed era appassionato di quello che cadeva dal tavolo a cena. Era esattamente quello di cui avevamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo, ci mancherà tantissimo", ha concluso l'ex inquilino della Casa Bianca, postando una sua foto di spalle in un corridoio della Casa Bianca con il suo Bo al fianco.

Questi che riportiamo i tweet commuoventi per l'addio al cane, che hanno subito fatto il giro dei social, tanto negli Usa quanto in Europa. Un segno di affetto e vicinanza inusuale per quello che è stato per otto anni l'uomo più potente del mondo, che ha mostrato alcuni momenti intimi con il suo animale da compagnia pur all'interno delle austere mura dei palazzi del potere di Washington.

Barack Obama, le figlie Malia Ann e Natasha fra studi e amori: belle come mamma Michelle

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.