Elezioni Scozia, vincono gli indipendentisti: "Ora vogliamo il referendum"

La Scozia sembra sempre più intenzionata a volersi separare dal resto del Regno Unito e andare per la propria strada. Il risultato delle elezioni premia il partito favorevole all'indipendenza, lo Scottish National Party (Snp) che ora insiste: "Non c'è alcuna giustificazione democratica per Boris Johnson o per chiunque altro cercasse di bloccare il diritto del popolo scozzese a scegliere il proprio futuro". Sono parole della premier scozzese Nicola Sturgeon che ha commentato con grande soddisfazione i risultati del voto che vede la vittoria proprio del suo partito indipendentista che però non ottiene la maggioranza assoluta. La prima ministra e leader dell'Snp, sul tema di un referendum, spiega che è la volontà del Paese: "In nessun modo un referendum può essere descritto solo come una richiesta mia o dell'Snp".

Sturgeon ha poi aggiunto che "quando la crisi Covid sarà passata" lavorerà "per dare agli scozzesi il diritto di scegliere il proprio futuro". L'obiettivo è proprio quello di portare il popolo a decidere se vuole l'indipendenza oppure mantenere lo storico legame legale con il resto del Regno Unito. La televisione Bbc ha comunicato le proiezioni dei risultati delle elezioni dello scorso giovedì. In Scozia il partito pro indipendenza Scottish National Party (Snp), al governo, avrebbe ottenuto 63 seggi, ma sarebbero due in meno del minimo necessario per la maggioranza assoluta.

Il Parlamento scozzese, infatti, ha complessivamente 129 seggi. Stando alle proiezioni, gli altri posti andrebbero 31 ai Tories, 22 al Labour, 8 ai Verdi e 4 ai LibDem. Quindi per gli indipendentisti il maggior numero di parlamentari, ma non la maggioranza assoluta che ovviamente avrebbe reso scontato il referendum. Il partito favorevole all'indipendenza vuole comunque che venga indetto il voto e che gli scozzesi abbiamo la possibilità di poter scegliere il futuro del proprio territorio. Per gli indipendentisti si tratta della quarta vittoria elettorale consecutiva.

