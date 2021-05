Lloyde Price, morto a 88 anni il cantante diventato "Mr personality"

08 maggio 2021 a

a

a

Il cantante Lloyd Price è morto all’età di 88 anni. L’annuncio è stato dato da Rickey Poppell, presidente della Maxwell Entertainment, su Facebook. Era nato a New Orleans il 9 marzo 1933. Price è stata una figura estremamente significativa sulla scena R&B nel periodo appena precedente all’affermazione del rock’n’roll, conquistando con le sue canzoni quattro primi posti nelle hit parade degli anni ’50.

Paura per Iva Zanicchi. Lascia lo studio con una mano gonfia. Le ha punto una vespa

Il suo primo successo fu nel 1952 Lawdy Miss Clawdy, che rimase al top della R&B chart per diverse settimane nel 1952 e da allora tantissime sono state le cover, anche di John Lennon, Elvis Costello ed Elvis Presley. Nel 1958 incise Stagger Lee, un adattamento di una vecchia canzone folk, e nel 1959 piazzò ben due successi nelle classifiche, Personality e Ìm Going To Get Married, vendendo milioni di dischi. Grazie allo straordinario successo di Personality, Price era conosciuto anche come "Mr. Personality". Di questa canzone esistono almeno un centinaio di cover, tra cui quella italiana dal titolo Personlità cantata da Mina e Caterina Valente nonché da Renzo Arbore. La sua carriera fu interrotta momentaneamente dall’arruolamento per la guerra di Corea.

Giovane si lancia nel vuoto e muore a casa della fidanzata. Inutili i soccorsi

Al ritorno dai suoi tre anni di servizio, la scena rock and roll era stata presa in mano da altri nomi, tra cui Little Richard. Decise così di fondare una sua etichetta discografica, la Ket Record Company, con l’amico Harold Logan. Dopo il 1959 il cantante statunitense fondò poi nuove etichette e un nightclub a New York, il Turntable, nel cuore di Manhattan. Nel 1993 Price ha fatto un tour in Europa con Jerry Lee Lewis, Little Richard, e Gary U.S. Bonds. Nel 2005 si è esibito con Jerry Butler, Gene Chandler e Ben E. King per il tour "Four Kings of Rhythm and Blues". Per il suo settantasettesimo compleanno, Price è stato inserito nella Louisiana Music Hall of Fame.

Incidente sul Raccordo. Morto uno dei testimoni del processo Sacchi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.