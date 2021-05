Pena morte, in Carolina del Sud torna la fucilazione

06 maggio 2021 a

a

a

La Camera del South Carolina ha approvato l’ipotesi di aggiungere il plotone d’esecuzione ai metodi per eseguire le condanne a morte nello Stato, mentre affronta una carenza di farmaci per le iniezioni letali.

Bloccata esecuzione di Lisa Montgomery, ha ucciso una donna incinta

Si tratta di uno degli ultimi passi necessari a finalizzare il testo: la Camera lo ha approvato con 66 voti a favore e 43 contrari. Il testo era già stato approvato dal Senato a marzo, con 32 voti contro 11. La Camera ha fatto solo delle modifiche tecniche di lieve entità, il che significa che dopo un voto definitivo di routine alla Camera e al Senato, la legge andrà sulla scrivania del governatore repubblicano Henry McMaster per la firma.

Eseguita pena di morte per Lisa Montgomery: è la prima donna dal 1953

In base al testo, il condannato nel braccio della morte, nel caso in cui non siano disponibili i farmaci per l’iniezione letale, può scegliere fra il plotone d’esecuzione e la sedia elettrica. Il South Carolina è uno dei nove Stati Usa che usano ancora la sedia elettrica e diventerà il quarto a permettere il plotone d’esecuzione.

Il South Carolina ha iniziato a usare la sedia elettrica nel 1912. Gli altri tre Stati Usa che consentono il plotone d’esecuzione sono Mississippi, Oklahoma e Utah, secondo il Death Penalty Information Center. Da quando gli Usa hanno ripristinato la pena di morte nel 1977, sono tre i detenuti uccisi con plotone di esecuzione, tutti in Utah. Sono invece 19 i detenuti uccisi con la sedia elettrica in questo secolo. L’ultima esecuzione in South Carolina risale al 2011, cioè 10 anni fa. Il South Carolina non può mettere a morte nessuno adesso per l’assenza di farmaci per iniezione letale: attualmente i detenuti possono scegliere infatti tra sedia elettrica e iniezione letale e, dal momento che i farmaci non ci sono, scelgono proprio quest’ultima opzione.

Il miglio verde, il condannato a morte che aveva il potere delle guarigioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.