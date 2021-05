Bill Gates, la moglie Melinda umiliata da sempre: "Lui passava un week end all'anno con la ex"

06 maggio 2021 a

a

a

Il divorzio tra Bill Gates e Melinda French resta sotto i riflettori. Dopo 27 anni di matrimonio infatti l'annuncio della coppia è arrivato come uno shock in tutto il mondo, tanto che giornali e siti non fanno altro che parlarne. Inevitabili spuntano pure i retroscena, come quello della giornalista del Los Angeles Times, Megan Stack, che in un tweet ha scritto: "A volte c’è un piccolo dettaglio nella vita di una persona famosa che ti resta nella testa per anni: per me c’è Bill Gates che ha negoziato nell’accordo prematrimoniale il diritto di passare un weekend all’anno nella casa al mare della sua ex fidanzata", ha sottolineato appunto la giornalista. I due si sono sposati su una spiaggia delle isole Hawaii nel 1994. A Capodanno per la precisione. La cerimonia - come ha ricordato il Corriere della Sera - era stata celebrata in gran segreto.

Bill Gates, dal matrimonio con Melinda French i tre figli: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele

Erano stati noleggiati addirittura tutti gli elicotteri dell'isola per evitare i paparazzi. Adesso dopo il divorzio viene fuori questa notizia. La fonte della giornalista è un vecchio articolo della rivista Time, scritto nel gennaio del 1997 dal biografo Walter Isaacson. Lo scrittore raccontò il vero Bill Gates, parlando ad esempio del tormentato rapporto con la madre, dell’amicizia con il socio Paul Allen, e infine dell'incontro con quella che poi sarebbe diventata sua moglie. I due si conobbero quando Gates aveva 42 anni ed era già miliardario. Galeotto fu un evento stampa di Microsoft a Manhattan nel 1987. Melinda aveva nove anni meno di lui ed era una dipendente della sua società. Il loro matrimonio fu ricco di compromessi. Tra questi anche quello su Ann Winblad, imprenditrice tecnologica con cui Bill era stato fidanzato negli anni Ottanta.

Bill Gates, la figlia Jennifer Katharine e il post contro i no Vax: la storia con il campione di equitazione | Foto

I due si lasciarono poco prima che Bill conoscesse Melinda, anche perché Winblad era più grande di cinque anni e cercava un matrimonio, ma rimasero comunque molto amici. Visto il loro rapporto, Melinda concesse al marito di trascorrere un lungo weekend con l'ex ogni primavera. I due di solito si vedevano in un cottage sulla spiaggia in North Carolina. Un accordo decisamente insolito, che tuttavia fa capire come in questo matrimonio non abbia contato solo l'amore. Tutt'altro. E ora, con il divorzio, il lavoro degli avvocati sarà incessante.

Bill Gates, matrimonio finito con Melinda dopo 27 anni: "Non possiamo più crescere insieme"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.