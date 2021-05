Meghan, ecco il suo primo libro per bambini: parla del principe Harry

04 maggio 2021 a

I Sussex fanno sempre parlare. L'ultima notizia è questa: Meghan Markle, la duchessa, sta pubblicando il suo primo libro per bambini, basato sulla relazione tra il principe Harry e loro figlio Archie. Random House Children’s Books ha annunciato martedì che ’The Bench’, questo il titolo del libro, uscirà l’8 giugno. Il volume è illustrato dal pluripremiato Christian Robinson e Markle presterà la sua voce per narrare il racconto nell’edizione in audiolibro.

Il libro parla di un gruppo eterogeneo di padri e figli e dei momenti che condividono, ed è nato da una poesia che Meghan Markle ha scritto per il principe Harry per la sua prima festa del papà dopo la nascita di Archie. "Quella poesia è diventata questa storia", ha detto l’attrice statunitense, "Christian la ha arricchita con bellissime ed eteree illustrazioni ad acquerello che catturano il calore, la gioia e il conforto del rapporto tra padri e figli di tutti i ceti sociali; questa rappresentazione è stata particolarmente importante per me e io e Christian abbiamo lavorato a stretto contatto per rappresentare questo legame speciale attraverso una lente inclusiva".

Il libro è uno dei numerosi progetti che Meghan e Harry hanno annunciato da quando si sono allontanati dalla famiglia reale all’inizio del 2020. Markle, ha narrato il film della Disney sulla natura ’Elephant’ e la coppia ha un accordo con Netflix. Il loro primo progetto per il servizio di streaming si concentra sugli Invictus Games, una competizione per militari e veterani malati e feriti che è stata sostenuta da Harry. Archie compie 2 anni giovedì e Meghan e Harry sono in attesa della seconda figlia. Robinson ha scritto e illustrato ’Another’ e ’You Matter’ e ha vinto i premi Caldecott e Coretta Scott King per ’Last Stop on Market Street’.

