Messico, crolla ponte durante passaggio metropolitana: almeno 15 morti e 70 feriti | Video

04 maggio 2021 a

a

a

Dramma a Città del Messico. Un ponte della metropolitana è crollato durante il passaggio di un convoglio. L'incidente è avvenuto nella notte tra il 3 e 4 maggio sulla linea 12 della metropolitana di Città del Messico. Un convoglio in transito è precipitato in seguito al crollo di in ponte tra le stazioni di Olivos e Tezonco. Lo riferiscono i media locali, tra cui Milenio. Sono in corso le operazioni di soccorso. Il direttore della Protezione civile di Città del Messico, Myriam Urzúa, ha confermato la morte di 15 persone e la presenza di almeno 70 feriti.

Immagini (Politico MX) del drammatico incidente alla metropolitana di Città del Messico. È crollato un ponte su cui transitava un convoglio della linea 12. Il primo bilancio parla di 13 morti e 50 feriti. #Messico #CDMX pic.twitter.com/GEAd67rWgc — Jeanne Perego Schimpke (@jeperego) May 4, 2021

La sindaca di Città del Messico Claudia Sheinbaum si sta recando sul posto per verificare i danni. Attraverso i social network diverse persone hanno chiesto di condividere l'immagine dei loro parenti, in viaggio sulla Linea 12 della metropolitana, per sapere dove si trovano e se verranno inviati agli ospedali autorizzati dalle autorità della capitale.

Treno deraglia in un tunnel: almeno 36 morti e 61 feriti

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.20 locali. Le telecamere del C5 di Città del Messico hanno catturato il momento esatto in cui la struttura dei vagoni della linea 12 e la metropolitana è caduta in direzione viale Tláhuac. I soccorsi sono stati momentaneamente sospesi a Città del Messico. in attesa dell'arrivo di una gru per poter mobilitare il convoglio precipitato e proseguire. Il sindaco ha spiegato che nelle vicinanze è stato istituito un centro di comando per coordinare il lavoro delle diverse autorità. Sheinbaum ha poi aggiunto che ci sarebbe anche un'auto sotto l'unità crollata e si sta verificando se vi sono persone all'interno del veicolo. Sheinbaum ha espresso la sua solidarietà ai parenti delle vittime. Solo lo scorso gennaio il senatore del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho Cué, aveva invitato il governo di Città del Messico e il sistema di trasporto collettivo della metropolitana a effettuare una valutazione completa, tecnica e amministrativa delle strutture di tutte le linee della metro per evitare futuri incidenti come quello avvenuto il 9 gennaio quando era scoppiato un incendio. Attualmente, la metropolitana di Città del Messico ha 195 stazioni su 12 linee.

Deraglia treno a nord del Cairo: 30 morti e 100 feriti | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.