William e Kate, foto social per i 10 anni di matrimonio: il dettaglio che non sfugge e porta a Diana

Festa, anche social, nella Royal family, dopo i giorni tristi segnati dalla morte del principe Filippo. C'è un anniversario che viene condiviso con i sudditi di Sua Maestà la Regina Elisabetta, con. grande successo. Riguarda i Cambridge, la coppia più amata nel regno Unito anche dopo l'addio alla famiglia reale di Harry e Meghan.

Il principe William, erede al trono e la consorte Kate Middleton, festeggiano infatti proprio oggi i dieci anni di matrimonio e per l’occasione Kensington Palace ha diffuso due nuove immagini della coppia. Le foto, pubblicate nella tarda serata di ieri sull’account Twitter ufficiale, sono state scattate questa settimana dal fotografo Chris Floyd nella loro residenza. La prima, ritrae la coppia seduta uno a fianco all’altra, con William che guarda Kate, mentre lo sguardo della duchessa di Cambridge è rivolto in lontananza.

Nella seconda, la coppia è ritratta in un abbraccio. Nelle foto, Kate indossa un abito con motivi floreali e (attenzione al dettaglio notato dai follower) il famoso anello di fidanzamento, lo stesso che il principe Carlo donò alla madre di William, Diana, quando la coppia annunciò il proprio fidanzamento nel 1981. Il principe William indossa invece camicia e maglione blu e un paio di pantaloni blu scuro. La coppia si è sposata a Westminster Abbey il 29 aprile del 2011. Da allora, William e Kate hanno tre figli: George, Charlotte e Louis.

Scatti che confermano l'affiatamento della coppia col futuro re che dimostra di saper dosare sapientemente la propria imaggine, insieme a quella della moglie Kate, anche attraverso i social come dimostrato in questa occasione.

Taken this week ahead of The Duke and Duchess' 10th wedding anniversary



Chris Floyd