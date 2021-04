Royal family, compleanno con foto del principe Louis. Regina Elisabetta: perché c'è l'ok dopo il lutto

23 aprile 2021 a

a

a

Festa nella Royal Family dopo i momenti tristi. Lo stile è comunque sobrio tenuto conto della recente morte del principe Filippo, marito della Regina Elisabetta i cui funerali si sono tenuti sabato scorso a Windsor.

Il duca e la duchessa di Cambridge hanno infatti festeggiato il terzo compleanno del principe Louis postando una fotografia del bimbo nel suo primo giorno d’asilo. L’immagine è stata scattata dalla madre, Kate Middleton, nel parco di Kensington Palace.

Il terzogenito del principe William è in bicicletta, indossa uno zainetto e sembra pedalare verso la vicina Willcocks Nursery School, ma in realtà è stato accompagnato in auto. Il principe Louis dovrebbe festeggiare il compleanno tagliando la torta con i suoi nuovi compagni di classe. La duchessa di Cambridge è appassionata di fotografia, nel 2017 ha accettato l’iscrizione onoraria a vita alla Royal Photographic Society che le ha riconosciuto talento ed entusiasmo. Spesso permette che vengano pubblicate sue foto per celebrare occasioni importanti come i compleanni. Il periodo, di due settimane, di lutto della famiglia reale per la morte del principe Filippo termina oggi. Quindi, è nuovamente possibile la divulgazione di immagini della royal family.

Video su questo argomento Elisabetta II: 95 anni oggi, senza il principe Filippo TMNews

Il compleanno del nipote della Regina Elisabetta, arriva a pochi giorni dal suo. Sua Maestà ha compiuto 95 anni lo scorso 21 aprile. In quell'occasione Elisabetta II ha diffuso una nota sui social. "Mentre come famiglia siamo in un periodo di grande tristezza, è stato un conforto per tutti noi vedere e ascoltare tutti gli omaggi resi a mio marito nel Regno Unito, nel Commonwealth e in tutto il mondo", "Io e la mia famiglia vorremmo ringraziare tutti voi per il supporto e la gentilezza che ci sono stati mostrati negli ultimi giorni", aveva detto la regina Elisabetta in un messaggio firmato Elisabetta R e pubblicato sui social media della Famiglia Reale nel giorno del 95esimo compleanno della sovrana.

Video su questo argomento Kate Middleton indossa la collana di Diana ai funerali del Principe Filippo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.