Indonesia, sottomarino scomparso con 53 persone a bordo. Ecco quando terminerà l'ossigeno

Cresce l'apprensione. Continuano le ricerche del sottomarino di cui si sono perse le tracce ieri in Indonesia con a bordo 53 persone. Secondo quanto riferito dal ministro della Difesa australiano Peter Dutton a Sydney Radio 2GB, il sottomarino si troverebbe tra 700 e 800 metri di profondità. "Sembra una terribile tragedia", ha aggiunto Dutton che ha assicurato tutto l’aiuto possibile da parte dell’Australia. Il sottomarino KRI Nanggala 402 stava partecipando a manovre di addestramento quando non ha risposto a una chiamata. I funzionari hanno segnalato una marea nera e odore del gasolio vicino alla posizione di partenza della sua ultima immersione, a circa 96 chilometri a nord da Bali.

Si aggrava il bilancio del terremoto In Indonesia: i morti salgono a 56

Le squadre di soccorso che si sono messe alla ricerca del sottomarino scomparso al largo di Bali sono impegnate in una corsa contro il tempo: le riserve di ossigeno a bordo potrebbero infatti esaurirsi nel giro di circa 72 ore. A dichiararlo sono state le autorità indonesiane, precisando che i contatti con il sommergibile si sono persi alle 3 di ieri e che l’ossigeno potrebbe terminare alla stessa ora di sabato. "Siamo ottimisti speriamo che tutto vada per il meglio" ha commentato il ministro della Difesa indonesiano, Prabowo Subianto, precisando che a bordo, oltre al capitano, si sono imbarcati tre esperti in armamenti e 49 membri dell’equipaggio.

Terremoto in Indonesia, violenta scossa di magnitudo 7,1- Le autorità: "Non ha causato gravi danni"

È stata trovata frattanto una fuoriuscita di carburante nella zona in cui nelle scorse ore è scomparso il sottomarino delle forze navali dell’Indonesia. Lo ha reso noto in un comunicato il ministero della Difesa di Giacarta, secondo cui la chiazza è stata individuata attraverso le ricognizioni aeree sull’area. Le autorità militari indonesiani hanno fatto sapere di aver inviato sul posto due navi con capacità sonar per contribuire alla ricerca. Il sottomarino, un Kri Nanggala 402 di produzione tedesca, ha fatto perdere le proprie tracce durante un’esercitazione navale a circa 100 chilometri a nord dell’isola di Bali. Le autorità indonesiane hanno chiesto la collaborazione nelle ricerche anche a Singapore e Australia, che dispongono di navi per il recupero di sottomarini.

