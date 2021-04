India, esplode una bombola di ossigeno in reparto Covid: almeno 22 morti e diversi feriti gravi

21 aprile 2021 a

Tragedia nell'ospedale di Nashik, in India. Sono morti 22 pazienti nella struttura sanitaria della città nello stato del Maharashtra, la più colpita dell'ultima ondata di Covid.Altri sono in gravi condizioni per le ustioni subite. La causa, secondo le prime dichiarazioni di alcuni amministratori locali, sarebbe legata all'interruzione della fornitura di ossigeno dovuta allo scoppio di una bombola. La perdita è stata successivamente bloccata dai vigili del fuoco e la fornitura di ossigeno è stata ripristinata agli altri pazienti. Le immagini televisive hanno mostrato fumi bianchi che si diffondevano nell’area dell’ospedale, scatenando il panico. Secondo i media locali, più di 170 pazienti ricevevano in quel momento ossigeno in ospedale.

Intanto proprio l'India ha registrato un nuovo record di 295.041 contagi di Coronavirus in 24 ore, mentre il bilancio delle vittime ha superato per la prima volta quota duemila. Però nonostante gli ospedali in difficoltà, il primo ministro Narendra Modi ha consigliato ai governi statali di non imporre un lockdown rigido, a favore di zone di micro contenimento. L’ India è una importante produttrice di vaccini ma è stata costretta a ritardare le consegne per concentrarsi sulla domanda interna. Gli ospedali di Nuova Delhi intanto si ritrovano pericolosamente a corto di ossigeno.

La produzione dei principali farmaci per il Coronavirus inoltre è rallentata o addirittura interrotta in alcune fabbriche e ci sono stati ritardi nell’invito a presentare offerte per impianti di generazione di ossigeno. Finora ha somministrato oltre 130 milioni di dosi di vaccini, sul totale di quasi 1,4 miliardi di abitanti, da metà gennaio. Nel complesso, il Paese ha segnalato più di 15,6 milioni di casi confermati, il secondo dato più alto dopo gli Stati Uniti. Il numero di morti è di 182.553. Una situazione davvero tragica nel suo complesso e ora anche la tragedia nell'ospedale di Nashik, come se il Covid non bastasse.

