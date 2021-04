Regina Elisabetta, compleanno con sorpresa: Harry e Meghan e il nome della figlia omaggio alla sovrana

21 aprile 2021 a

Una ricorrenza, il compleanno di Sua Maestà la Rergina Elisabetta e un omaggio probabile secondo i tabloid inglesi: quello di Harry e Meghan che pensano a un nome dedicato proprio a Elisabetta II per la bimba in arrivo.

La regina compie oggi, 21 aprile, 95 anni e per lei è la ricorrenza più triste. Un compleanno che arriva subito dopo la morte del marito, il principe Filippo, i cui funerali si sono svolti sabato scorso. Harry, il nipote secondogenito dell'erede al trono principe Carlo, è tornato in Usa dove vive con la moglie Meghan Markle e il figlio Archie e presto avrà una bambina il cui nome potrebbe essere un omaggio alla nonna sovrana.

Secondo quanto riporta la versione inglese del magazine Cosmopolitan, il dolore di Elisabetta II per la perdita del marito avrebbe spinto Harry e Meghan a pensare di chiamare la secondogenita della coppia proprio con un nome in omaggio alla Regina.

La coppia, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, non avrebbe ancora ufficialmente deciso il nome ma sui social media i seguaci della coppia sono pronti a scommettere che rimanderà subito alla famiglia reale. Come è noto a chi conosce cose della Royal Family e non solo, la regina ha un soprannome usato solo dai suoi genitori e che era caro anche al principe Filippo: Lilibet. Un nomignolo deriverebbe dal fatto che una giovane Elisabetta non era in grado di pronunciare il proprio nome, e Lilibet rimase nel gergo familiare. "Il padre della regina Elisabetta, re Giorgio VI, una volta disse una famosa frase riferita alle sue due figlie: "Lilibet è il mio orgoglio. Margaret è la mia gioia", riferisce ancora Corsera.

Meghan e Harry, secondo indiscrezioni pronte certo ad essere smentite o comunque a rischio di non avverarsi, comunque plausibili, avrebbero considerato la versione più breve per la loro figlia: Lily .

Ii bookmaker hanno scommesso su alcuni nomi di bambine in particolare. Le opzioni più probabili, secondo il sito di scommesse Paddy Power, sono Diana, Allegra, Maya, Isabella, Lily e Abigal.

Meghan, secondo indiscrezioni, sarebbe al settimo mese di gravidanza.

