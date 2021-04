18 aprile 2021 a

a

a

Tre morti in una sparatoria a Austin, in Texas. La notizia viene riportata dai media americani, specificando che l'autore non è ancora stato individuato. L'episodio è avvenuto in un complesso residenziale. La polizia, secondo quanto si apprende, ha invitato la gente a non uscire di casa e ad evacuare la zona.

Notizia in aggiornamento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.