Regina Elisabetta, la spilla omaggio al principe Filippo: cosa significa il gioiello

Un dettaglio non è sfuggito sulla Regina Elisabetta, distrutta al funerale del principe Filippo. E oggi il web, a un giorno di distanza, ne parla e ne discute. Dolore, attenzione per la cerimonia di addio al duca di Edimburgo e nello stesso tempo occhio ai particolari che nella simbologia della Royal family hanno la loro importanza.

Come la spilla Richmond, indossata dalla Regina Elisabetta per l'addio al marito. Una preziosa spilla Richmond indossata da Elisabetta II, un gioiello al quale Sua maestà è molto legata perché le fu donato come regalo di nozze dalla regina Mary. Composta di perle e diamanti, è una delle spille più grandi della sua famosa collezione privata, Non è la prima volta che la Regina Elisabetta l'ha esibita in pubblico e anche quella fu una occasione importante. Sua Maestà l'aveva già indossata quando fu ricevuta da Papa Giovanni Paolo II a Roma nel 2000,e poi anche al matrimonio di Harry e Megan.

La regina Elisabetta, vestita di nero, è rimasta seduta da sola nel coro della cappella di St. George a Windsor, con la mascherina alzata. È probabilmente questa l’immagine più forte che passerà alla memoria dei funerali del principe Filippo, marito della monarca per 73 anni, morto lo scorso 9 aprile a soli due mesi da quando avrebbe compiuto 100 anni. Immagine che fa da contraltare alla fotografia spensierata diffusa poche ore prima da Buckingham Palace, uno degli scatti preferiti di Elisabetta, insieme al principe Filippo: nella foto, risalente al 2003, la coppia era rilassata su un prato ad Aberdeenshire in una giornata di sole. Processione funebre e funerale si sono tenuti nel terreno del castello di Windsor, residenza reale con 950 anni di storia, a ovest di Londra, e tutto è stato trasmesso in diretta in tv.

