Russia, annuncio choc: "Navalny sta morendo, questione di giorni"

Grido d'allarme dalla Russia. "Alexei Navalny sta morendo. Nelle sue condizioni, è questione di giorni. E nei fine settimana gli avvocati semplicemente non possono mettersi in contatto con lui e nessuno sa cosa succederà lunedì", scrive su Facebook Kira Yarmysh, sua portavoce.

Si è appreso che Navalny rischia l’arresto cardiaco e problemi gravi della funzione renale "in ogni momento" dato che ha una concentrazione eccessiva di potassio nel sangue (7,1 millimoli per litro, quando la soglia massima è 6), ha denunciato in una lettera al Servizio penitenziario federale il suo medico personale, Anastasia Vasilyeva insieme a tre colleghi, fra cui un cardiologo. I medici chiedono di poter vedere immediatamente Navalny che deve essere visitato immediatamente "considerati i risultati dei suoi esami del sangue e il suo recente avvelenamento".

Le condizioni di salute dell'oppositore russo sono peggiorate rapidamente. E' confermato che l'avvertimento è stato lanciato da Anastasia Vasilyeva, insieme ad altri tre medici, fra cui un cardiologo. Lo riporta il Moscow Times, aggiungendo che i quattro hanno chiesto di avere immediato accesso al detenuto. Il 31 marzo Navalny, che è in carcere da febbraio, ha cominciato uno sciopero della fame per chiedere un trattamento medico appropriato per dolori alla schiena nonché intorpidimento a gambe e mani.

Navalny sta scontando una condanna a due anni e mezzo per accuse di appropriazione indebita in una colonia penale nella città di Pokrov, circa 100 chilometri a est di Mosca.

Proprio oggi più di 70 ’celeb’ in tutto il mondo hanno firmato una lettera aperta al Presidente russo Vladimir Putin chiedendo assistenza medica "immediata" per Navalny. "Come cittadino russo ha diritto legale a essere visitato e curato da un medico di sua fiducia", si legge nell’appello. Fra i firmatari, la scrittrice, JK Rowling, i tre Nobel per la letteratura, Herta Mueller, Louise Gluck e Svetlana Alexievich, gli attori Benedict Cumberbatch e Kristin Scott Thomas e gli storici Niall Ferguson e Simon Schama signed.

