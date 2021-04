Funerali Filippo, ragazza in topless al minuto di silenzio: sfregio a Windsor

17 aprile 2021 a

a

a

Un episodio ha turbato il funerale del principe Filippo, oggi sabato 17 marzo 2021 a Windsor. Una manifestante in topless ha disturbato il minuto di silenzio osservato dalla folla che si è radunata nei pressi del Castello di Windsor per i funerali del principe Filippo. La donna, riportano i media britannici, ha urlato "salvate il pianeta", mentre la folla iniziava ad applaudire dopo il minuto di silenzio, ed è poi salita su una statua della regina Vittoria, prima di essere portata via dalla polizia.

Video su questo argomento "God save the Queen", con inno Gb si chiudono funerali Filippo TMNews

La cerimonia funebre si è conclusa con l’inno nazionale, God Save the Queen, intonato dal coro della Cappella di San Giorgio,. La regina Elisabetta, apparsa distrutta dal dolore per la perdita del marito, è stata accompagnata fuori dalla cappella dall’arciprete di Windsor e dall’arcivescovo di Canterbury. La sovrana è poi salita su una Bentley di stato che l’ha riaccompagnata negli appartamenti reali del Castello di Windsor, mentre anche gli altri membri della Royal Family lasciavano la cappella.

Video su questo argomento Funerali Filippo, Kate indossa perle che furono al collo di Diana TMNews

E' stata una cerimonia snella come voleva lo stesso Filippo. Sono state diverse le musiche e i cori scelti dal principe Filippo per il suo funerale, eseguiti dal coro della Cappella di San Giorgio, durante la funzione religiosa. Tra queste, l'Eternal Father’ particolarmente cara alla Royal Navy, nella quale Filippo ha prestato servizio tra il 1939 e il 1951, e ’The Rhosymedre', di Vaughan Williams, suonata anche ai matrimoni di William e Kate e di Harry e Meghan, e al funerale della principessa Diana. Altri due brani, ’The Jubilate' e ’Psalm 104’, sono stati commissionati dallo stesso Filippo. Il primo, nel 1961, al compositore Benjamin Britten e il secondo, nel 1996, al chitarrista e compositore William Lovelady.

Prima che il feretro venisse calato nella Royal Vault con un sistema elettrico, il decano di Windsor ha detto: "Parti per il tuo viaggio da questo mondo, oh anima cristiana".

Video su questo argomento Funerali principe Filippo, i reggimenti schierati per l'arrivo del feretro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.