Funerale Filippo, le lacrime della regina Elisabetta. Il sospetto di Caprarica

17 aprile 2021 a

a

a

Funerali del principe Filippo, gli occhi di tutto il mondo erano per la Regina Elisabetta, alla sua prima uscita dopo la morte del marito. Elisabetta II si è asciugata le lacrime prima di sedersi da sola nel coro della cappella di San Giorgio per assistere ai funerali del Duca di Edimburgo, suo marito per 73 anni. la notizia è stata riferita dal Daily Mail.

Video su questo argomento Il corteo funebre per i funerali di Filippo, appare Elisabetta TMNews

Come anticipato questa è stata la prima comparsa in pubblico della regina Elisabetta II dopo la morte del marito Filippo quella ai funerali del principe. La regina, accompagnata da una dama di corte, indossava una mascherina quando ha preso posto a bordo della Bentley scura che chiudeva il corteo funebre del principe Filippo. Il feretro dall’ingresso del castello di Windsor è poi arrivato alla cappella di St. George.

Video su questo argomento Funerali Filippo. La solitudine di Elisabetta, in nero rigoroso TMNews



Elisabetta, nel corso del suo lungo regno, ha sempre cercato di dare l’esempio nel Paese: in Inghilterra, in base alle regole per arginare la diffusione del Covid-19, l’uso delle mascherine è richiesto. Inoltre, proprio in virtù delle regole anti-coronavirus, al funerale hanno partecipato solo 30 persone.

Il funerale è stato trasmesso in tv in Italia. una diretta seguitissima e fra queste quella di Canale 5. "Mi sembra più incurvata", ha affermato Antonio Caprarica durante la diretta del Tg 5, riferendosi alla Regina Elisabetta. Il giornalista, esperto di Royal Family, di fronte a Cesara Buonamici guarda le immagini e fa notare questo dettaglio nel corso della diretta tv nella quale Sua Maestà è apparsa distrutta per la moglie del marito.

La monarca è rimasta seduta isolata, nel punto più vicino all’altare. A due posti di distanza da lei, il duca di York Andrea. Dal lato opposto invece, il principe di Galles Carlo accanto alla moglie Camilla, duchessa di Cornovaglia.

Video su questo argomento Funerali principe Filippo, i reggimenti schierati per l'arrivo del feretro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.