Funerali Filippo, bigliettino di Meghan: il gesto che può cambiare tutto fra Harry e William

Lei non c'è. Meghan Markle, duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, guarda i funerali del principe Filippo da casa in California. Lo fa sapere il suo ufficio stampa che ha precisato che avrebbe sperato di essere in grado di partecipare ma il suo medico non le ha dato il via libera al viaggio in questo momento della gravidanza. La Bbc riporta che Meghan ha scritto a mano un bigliettino per accompagnare la corona di fiori che lei e il principe Harry hanno scelto per il duca di Edimburgo. Si parla sempre più di un possibile ravvicinamento fra i due fratelli dopo il divorzio del Sussex dalla Royal family.

Il principe William e Harry, come atteso, non hanno camminato fianco a fianco nel corteo funebre che ha accompagnato il feretro del nonno, il principe Filippo, dall’ingresso del castello di Windsor alla cappella di St. George. Fra loro c’era il cugino Peter Phillips. L’organizzazione è stata pensata per ridurre al minimo i rischi di momenti imbarazzanti tra i fratelli, fra i quali la relazione è tesa dopo la decisione di Harry di fare un passo indietro dai doveri reali l’anno scorso.

William, 38 anni, è il secondo nella linea del trono. Harry, 36 anni, e la moglie Meghan, il mese scorso hanno rilasciato un’intervista alla conduttrice tv Usa Oprah Winfrey in cui hanno accusato lo staff reale di essere stato insensibile nei confronti di Meghan e hanno detto che un membro non identificato della famiglia reale avrebbe fatto commenti razzisti.

Trasportato a spalla da militari in alta uniforme, il feretro del principe Filippo è stato portato all’interno della Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, per la cerimonia funebre. L’ingresso è stato preceduto da un minuto di silenzio osservato all’interno del Castello e in tutta la nazione, in ricordo del duca di Edimburgo.

