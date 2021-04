Morte principe Filippo, funerale in diretta tv: i nomi dei partecipanti

16 aprile 2021 a

E' arrivato il momento dell'addio. Domani, sabato 17 aprile 2021, il Regno Unito darà l’ultimo saluto al Principe Filippo, il 99enne consorte di Elisabetta II venuto a mancare il 9 aprile scorso. Nessuna camera ardente né funerali di Stato, nel rispetto della volontà del duca di Edimburgo e delle norme anti covid, ma una cerimonia privata nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor. Sky Tg24 racconterà questo doloroso passaggio per la monarchia inglese con una diretta speciale, dalle 15.30 alle 17.00: con continui collegamenti in diretta da Londra e ospiti in studio, la testata di news mostrerà le immagini delle esequie, racconterà come il Paese sta affrontando questo lutto e cercherà di capire quale sarà il futuro della corona.

Ancora tv: il Tg5 seguirà per tutta la giornata, con edizioni speciali e approfondimenti, i funerali del Principe Filippo di Edimburgo. A partire dalle 15.30, la testata diretta da Clemente Mimun trasmetterà in diretta tutte le fasi della cerimonia funebre, che si svolgerà in forma privata nella Cappella di San Giorgio, all’interno della residenza reale di Windsor. In studio, con Cesara Buonamici, a commentare un rito blindato in tempo di Covid, Antonio Caprarica, e da Windsor il corrispondente Federico Gatti. Il funerale sarà presieduto dall’arcivescovo di Canterbury Justin Welby. Durante le esequie, per evitare tensioni e imbarazzi legati alle uniformi militari, dopo che Harry e Andrea hanno perso il diritto di indossarle, gli uomini dovranno indossare abiti civili. Il feretro sarà trasportato su un Range Rover Defender adattato, e la bara sarà avvolta nello stendardo personale del Principe, con la spada e il cappello di Ufficiale di Marina. L’onore di portare la bara del Duca all’interno della Cappella di San Giorgio andrà ai Royal Marines, che assieme alla banda dei Granadier Gards gli renderanno gli omaggi militari, all’esterno della Cappella.

Buckingham Palace giusto ieri ha annunciato l’elenco completo delle 30 persone che parteciperanno al funerale del duca di Edimburgo. Alla cerimonia funebre saranno presenti la regina Elisabetta II, Carlo, Camilla, William, Kate, Harry, Andrea duca di York con le figlie Beatrice ed Eugenia e i loro mariti Edoardo Mapelli Mozzi e Jack Brooksbank, Edoardo conte di Wessex con la moglie Sofia e i due figli, la principessa Anna con il marito Sir Timothy Laurence e i figli Peter e Zara, Mike Tindall, il conte di Snowdon, lady Sarah Chatto e Daniel Chatto, il duca di Gloucester, il duca di Kent, la principessa Alexandra, Bernhard, principe ereditario di Baden, il principe Donato Langravio d’Assia, il principe Philipp di Hohenlohe-Langenburg e la contessa Mountbatten di Burma.

