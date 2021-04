Morte Filippo, l'ordine per Harry e William al funerale: "La Regina Elisabetta ha deciso così"

15 aprile 2021 a

La Royal Family riserva sempre dei colpi di scena. L'ultimo riguarda il funerale del principe Filippo in programma sabato 17 aprile e quello che succederà (o potrebbe succedere) fra i fratelli William e Harry.

Il principe William e il principe Harry non cammineranno infatti a fianco a fianco al corteo funebre che seguirà la bara di Filippo fino in chiesa per il funerale.

Buckingham Palace ha pubblicato le linee generali del programma per il funerale del marito della regina Elisabetta II, morto il 9 aprile. Il palazzo ha rivelato che il cugino di William e Harry, Peter Phillips, camminerà tra i principi mentre scortano la bara alla Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor, a ovest di Londra.

Il principe Carlo, erede al trono e padre dei principi, insieme a sua sorella, la principessa Anna, guiderà il corteo di 15 membri. La distanza tra William e Harry riduce al minimo la possibilità di eventuali momenti imbarazzanti tra i due dopo le tensioni seguite all’intervista rilasciata da William e dalla moglie Meghan Markle alla conduttrice Oprah Winfrey. Il funerale ricorderà ai fratelli il dolore condiviso in un altro funerale, quello della madre Diana. Allora entrambi camminarono dietro alla bara durante la cerimonia seguita in tutto il mondo. I funzionari del palazzo si sono rifiutati di commentare quando è stato chiesto loro se la scelta di non far camminare i due principi vicini avesse l’obiettivo di ridurre al minimo le tensioni. "Gli accordi rappresentano i desideri di Sua Maestà", ha detto un portavoce del palazzo. Una disposizione reale che arriva dopo la telefonata fra i due fratelli avvenuta all'arrivo del duca di Sussex a Londra proveniente dagli Usa dove risiede con Meghan Markle e il figlio Archie. I Sussex hanno divorziato dalla famiglia reale un anno fa.

