Bernie Madoff morto in carcere, l'ex banchiere scontava 150 anni per la più grande truffa finanziaria degli Usa

Bernard Madoff, il finanziere capace della più grande truffa finanziaria della storia americana, sottraendo a decine di migliaia di clienti 65 miliardi di dollari, è morto in carcere ad 82 anni. Madoff stava scontando una pena di 150 anni nella prigione federale di Butner, in North Carolina.

Quella orchestrata da Bernie Madoff è stata definita la maggiore truffa della storia: 65 miliardi di dollari "rubati" che ha mietuto vittime eccellenti, tra cui enti di beneficenza, e soprattutto umiliato le autorità di vigilanza finanziaria americane. Ex presidente del Nasdaq, uomo stimato e inserito nei più esclusivi club degli Stati Uniti, Madoff la fece franca per anni. Il suo schema Ponzi (una specie di truffa piramidale che deve il nome a Carlo Ponzi, italiano emigrato che realizzò negli anni Venti una mega truffa) ha funzionato per decenni: la crisi innescata dai subprime nel 2006 lo ha però spezzato e Madoff è finito dietro le sbarre per essere poi condannato a 150 anni di carcere. Alcune delle sue vittime persero tutto ed almeno una si suicidò. Erano stati proprio i figli, in particolare Mark, poi morto suicida nel 2010, a denunciare il padre dopo che questi gli aveva confessato che tutto il loro impero era in realtà una truffa. Secondo quanto ha rivelato Ruth Madoff in un’intervista nel 2011, il marito tentò, insieme a lei, il suicidio dopo aver saputo che i figli avevano contattato le autorità federali per denunciarlo.

Lo scorso giugno gli avvocati di Maddoff aveano chiesto al tribunale il rilascio del detenuto a causa dell’epidemia di Covid, affermando che l’82enne aveva un grave problema renale ed altri problemi di salute. La richiesta era stata negata. Di tutti i miliardi sottratti a 37mila clienti in 136 Paesi, gli inquirenti hanno recuperato circa 13 miliardi di dollari. Madoff sarebbe morto di cause naturali ricoverato al Federal Medical Center di Butner.

