Morte Filippo, "Harry dovrà rinunciarci al funerale del nonno": l'ultimo sfregio al principe ribelle

Il principe Harry è arrivato a Londra e prenderà parte al funerale del nonno, Principe Filippo, in programma sabato 17 marzo. Harry, arrivato da solo come da programma, è sbarcato all’aeroporto londinese di Heathrow da un volo British Airways proveniente da Los Angeles.

La moglie del duca di Sussex, Meghan Markle, in avanzato stato di gravidanza, è rimasta negli Stati Uniti col figlio Archie. La partecipazione al funerale da parte di Harry - che lo scorso anno ha divorziato dalla famiglia reale - . sarà consentita per "motivi compassionevoli", in base a quanto previsto dai rigidi protocolli in vigore a causa della pandemia.

Secondo quanto riporta il Daily Mail, il principe Harry non potrà indossare la sua uniforme al funerale di Filippo. Le medaglie invece, sì.

La fonte riferisce che Harry è stati stato privato del suo ruolo di capitano generale dei Royal Marines, dopo aver deciso di lasciare i doveri reali l'anno scorso. Non è finita qui. Harry, secondogenito del principe Carlo (erede al trono) e Lady Diana, ha anche perso altre due posizioni militari onorarie. Ciò significa che non può indossare le uniformi corrispondenti agli eventi ufficiali.

È probabile che si vestirà come altri ex militari con giacca e medaglie. Uno sfregio perché l'uniforme ha un grande significato. Harry ha trascorso dieci anni con la Household Cavalry (Blues and Royals), salendo al grado di tenente e prestando servizio in Afghanistan. Indossava la sua uniforme Blues and Royals quando ha sposato Meghan a Windsor nel 2018. Harry sarà l'unico a dover rinunciare all'uniforme.

Gli altri membri della famiglia reale, in particolare il principe di Galles, il duca di Cambridge e il conte di Wessex dovrebbero partecipare in abiti da reggimento. L'altro altro reale maschio anziano in giacca e cravatta è probabilmente il Duca di York, che si è ritirato però dalla vita pubblica nel 2019 Buckingham Palace ha detto che confermerà i dettagli entro questa settimana.

Il principe Harry potrà poi però uscire dalla quarantena solamente per prendere parte alla funzione funebre. A causa delle restrizioni in atto, al funerale che si terrà nella Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor, potranno partecipare un massimo di 30 persone. Harry aveva unb rapporto speciale col nonno morto venerdì a 99 anni. "Sarà ricordato come il più longevo consorte regnante di un monarca, un militare decorato, un principe e un duca", ha detto Harry, "ma per me, come per molti di voi che hanno perso una persona cara o un nonno durante questo anno di dolore, era mio nonno: padrone del barbecue, battutista leggendario, scanzonato fino alla fine". Per Filippo ci sarà "sempre un posto speciale nei nostri cuori", ha affermato ancora Harry, riferendosi a se stesso, alla moglie Meghan, al piccolo Archie e alla futura sorellina di quest’ultimo. La sua presenza, d'altra parte. è la testimonianza di un attaccamento forte dei Sussex che sono in piena rotta con la Royal Family, nei confronti del marito della Regina Elisabetta: il caro nonno al quale sabato il Regno Unito darà l'addio in forma privata.

