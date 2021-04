Covid, Heather Parisi censurata da fb per post No vax: "La libertà non manca solo in Cina"

12 aprile 2021 a

a

a

Ancora Heather Parisi nella bufera per un post sui vaccini anti Covid. L'ex ballerina di Fantastico e storica rivale di Lorella Cuccarini infatti è stata silenziata da facebook per tre giorni. "Hai precedentemente pubblicato un contenuto che non rispettava i nostri standard della community”, è l’avviso che ha ricevuto la showgirl residente ormai da anni con la sua famiglia a Hong Kong.

Heather Parisi, tutte le sparate sul vaccino: "Sono per la libertà totale. così è un atto di prevaricazione"

Una volta scoperta la decisione della piattaforma di Mark Zuckerberg, la showgirl ha deciso di sfogarsi pubblicamente: “Per Facebook il mio post vìola i ‘loro Standard’. Nonostante siano riportate solo affermazioni di pubblico dominio da parte di autorità ufficiali e video ufficiali, il post è stato rimosso e l’amministratore che lo ha pubblicato non potrà postare per tre giorni. Dedicato a chi crede che la libertà di pensiero manchi solo in Cina e invece sia un diritto acquisito dell’occidente. Nulla di meno vero”, ha affermato la Parisi.

Da Fantastico alle battaglie contro il vaccino, Heather Parisi paladina dei No Vax

Il post della discordia risale al 10 aprile ed è il seguente; "Gennaio: I vaccini sono sicuri al 100%. Febbraio: Non è dimostrata correlazione. Marzo: ‘I benefici sono superiori ai rischi’. Aprile: Funzionicchiano e amazzicchiano. Settembre: Pronto il vaccino contro i vaccini”. Nel video invece si sente l’infettivologo Massimo Galli dell’ospedale Sacco di Milano dire: “Attualmente abbiamo delle reinfezioni negli stessi vaccinati dati da variante inglese, le segnalazioni ormai sono parecchie e recenti. Niente di grave, perché sono quasi tutte infezioni blande”, è il passaggio ripreso da Heather sulle parole dell'esperto. Nel video c’è anche la dottoressa Sabine Straus, la presidente del comitato di sicurezza dell’Ema: “Dopo prolungate discussioni all’interno del comitato e dopo aver considerato le conclusioni del gruppo di esperti abbiamo concluso che questi disturbi nei coaguli del sangue siano degli effetti collaterali molto rari del vaccino”. Heather Parisi aveva già annunciato mesi fa che non si sarebbe sottoposta al vaccino anti Covid, né lei né la sua famiglia.

Heather Parisi scatenata: "Il male dei nostri tempi? Mentono gli esperti"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.